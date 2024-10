Advierten que la inflación hasta fin de año se situará entre 6% y 12%

Los bloqueos, la falta de carne de pollo a fin de año, el mayor gasto de las familias en diciembre, pueden provocar que los precios sigan en alza y sin contención.

Fuente: Visión 360

Con los bloqueos de caminos y a dos meses del fin de año, cuando el gasto se agudiza en los hogares, empresarios y analistas prevén que la inflación se disparará y podría alcanzar los dos dígitos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este lunes se cumplen 15 días desde el inicio de los bloqueos por parte de seguidores del expresidente Evo Morales, según señalan los movilizados, en demanda de soluciones ante la falta de dólares y combustibles, pero también en defensa del exmandatario, por el proceso que enfrenta por trata y tráfico de personas y estupro agravado, al haber procreado una hija con una menor de edad en 2016.

El past presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, señaló que las estimaciones apuntan a que la inflación hasta fin de año cerrará con una tasa anual de 10% a 12% debido a que los bloqueos agudizan el alza de precios de diferentes productos y bienes.

Advirtió que solo en el sector avícola ya se anticipó que en la granjas de Cochabamba les queda alimentos para una semana más y si es que no hay una solución se estima que tendrán que sacrificar 9 millones de aves. “Tenían que repoblar 1,5 millones de aves, y apenas se logró 100 mil, pero si es que no se logra repoblar la cantidad suficiente hasta el 5 de noviembre, no habrá carne de pollo a fin de año. Habrá desabastecimiento, especulación y los precios subirán más. La inflación, prevemos que pueda estar en 10% a 12%”, precisó.

Según Laredo, la inflación es el peor impuesto para la población y el problema es que el poder adquisitivo de la población se reduce cada vez más con el alza periódica de los costos. “Los precios han subido en 30% a 35% y el poder adquisitivo se ha devaluado en un 30% a 40% y la moneda no servirá de nada si es que suben más los precios”, advirtió.

El economista German Molina opinó que Germana Molina sostuvo que los bloqueos, la elevación de precios nacionales e importados y la forma en que se distribuyen, tienen su impacto en las expectativas de productores y consumidores.

“Es complicado anticipar en cuánto podría cerrar la inflación, se estima que podría situarse entre 6% y 9% debido a que mantiene precios subdiados de los hidrocarburos, de la energía eléctrica. Esto hace que la inflación se reprima o postergue una mayor alza del índice”, apuntó.

Además, dijo que con la nueva canasta de productos que contempla la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor del INE, no están todos los alimentos.

“Lo que ocurre en el bolsillo de la gente es que la inflación ya supera los dos dígitos, pero como esto no se contempla en la encuesta de cada 10 días que lleva adelante el INE, y son genéricos, también se registran los precios que están a la baja. No se debe olvidar que la demanda también baja por menor liquidez de la gente”, subrayó.

Señaló que es difícil contener el alza de precios debido al comportamiento de las personas, pero puede ayudar a que el Gobierno disminuya sus gastos en viajes, viáticos, pasajes y compra de otros bienes, de manera más intensiva.

El otro problema es que hay un incentivo para que los productos y alimentos salgan del país al estar subvencionados y con restricciones de exportación. Por ejemplo, se vende en Perú, se obtienen soles y se los cambia por dólares y todo eso genera un alza general de los precios.

De acuerdo con Molina el problema persistirá hasta el próximo año y se mantendrá hasta las elecciones, mientras no exista un ajuste estructural.