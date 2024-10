Agotamiento, depresión y disminución del bienestar entre los médicos

Ronald Palacios Castrillo

Existe una creciente preocupación por el bienestar de los médicos y las consecuencias de un bienestar deficiente para los propios médicos, sus pacientes y el sistema de atención de la salud en general.

El bienestar disminuido entre los médicos se ha caracterizado a través de varios constructos, incluidos el estrés agudo y crónico, el trauma, la angustia moral, el daño moral, el síndrome de la segunda víctima, el agotamiento profesional y la depresión, y se asocia con malos resultados para los médicos y los pacientes que tratan. En esta revisión Constance Guille, M.D., y Srijan Sen, M.D., Ph.D.[N Engl J Med 2024;391:1519-1527

DOI: 10.1056/NEJMra2302878], analizan, en primer lugar, el desarrollo de los dos constructos más estudiados, el agotamiento profesional y la depresión, y su aplicación a los médicos; en segundo lugar, el progreso en la mejora del bienestar en poblaciones específicas de médicos; en tercer lugar, la utilidad de las intervenciones a nivel individual y del sistema para mejorar el bienestar de los médicos; y, por último, los próximos pasos críticos para facilitar el progreso en los próximos años.

Una breve historia del constructo del agotamiento profesional

En la década de 1970, dos psicólogos, Freudenberger y Maslach, se basaron en sus observaciones clínicas y desarrollaron de forma independiente el concepto moderno de agotamiento profesional. Freudenberger experimentó y observó personalmente entre sus colegas el desarrollo del agotamiento emocional como respuesta al trabajo intensivo para mejorar las vidas de las personas en poblaciones desfavorecidas en medio de un entorno difícil e inmutable[1]. Maslach observó de manera similar que las personas en las profesiones de ayuda (profesionales de la ayuda) en roles interpersonales se agotaban emocionalmente con el tiempo, lo que conducía al desapego y sentimientos negativos hacia las personas a las que intentaban ayudar.2.

El concepto de burnout de Freudenberger y Maslach ganó rápidamente popularidad cultural. El término se utilizó para describir una amplia gama de síntomas emocionales en personas que experimentaban una variedad de factores estresantes relacionados con el trabajo y otros. El término incluso entró en el léxico de la música popular, con Bob Dylan, Neil Young y otros utilizando burnout para describir el malestar y la desilusión social. El concepto de burnout resonó fuertemente entre los profesionales de la ayuda altamente educados, que sentían que estaban trabajando para mejorar las vidas pero que sus esfuerzos se veían obstaculizados por la burocracia.

Los médicos y el síndrome de burnout

En los últimos 15 años, el síndrome de burnout ha ganado resonancia como término para describir el escaso bienestar de los médicos[3]. Al igual que los profesionales que ayudan, como observaron Freudenberger y Maslach, los médicos a menudo ingresan a la medicina para ayudar a otros, pero cada vez más descubren que una carga de trabajo excesiva, las cargas administrativas y los motivos de lucro de las compañías de seguros y farmacéuticas y los sistemas de atención médica son barreras insuperables para mejorar las vidas de los pacientes en las formas que los médicos habían imaginado[4].

Los médicos a menudo tienen que asumir una gran responsabilidad, pero cada vez más se ven limitados por una baja autonomía y una baja autoridad de decisión, una combinación que es particularmente estresante[4]. El escaso bienestar de los médicos resulta en una enorme carga para los médicos individuales, a través de consecuencias profesionales y familiares, mala salud y, lo más trágico, suicidio[5-7]. La angustia de los médicos también afecta al sistema de atención médica a través de una calidad de atención disminuida, errores médicos, alta rotación de médicos y deserción del campo médico[5-7].

Tanto en la población en general como entre los médicos, el concepto de burnout ha ayudado a crear conciencia sobre los desafíos que enfrenta el bienestar de los médicos y los problemas sistémicos arraigados.

El uso del término “burnout” para captar una amplia gama de síntomas también ha ayudado a construir una comunidad y catalizar los llamados colectivos a la reforma. Sin embargo, incluso antes de que el término se aplicara ampliamente a los médicos, la falta de consenso sobre una definición de burnout era una barrera para comprender la prevalencia y los factores que impulsan la angustia y para implementar reformas efectivas[8].

En parte debido a su definición imprecisa, el burnout no se consideraba un diagnóstico riguroso que indicara con precisión un pronóstico o exigiera intervenciones específicas[9].

El Maslach Burnout Inventory (MBI) se desarrolló, en parte, para aportar más rigor al concepto de burnout y se ha convertido en la herramienta más utilizada para evaluar el burnout. Sin embargo, la ambigüedad y los problemas de definición que impiden la comprensión coloquial del burnout se han trasladado a la investigación y al concepto más formal de burnout que proporciona el MBI. Aunque el MBI fue conceptualizado para capturar preferentemente los efectos del estrés en el lugar de trabajo, los factores estresantes no laborales y los factores individuales, como la personalidad, contribuyen sustancialmente al agotamiento, y su contribución es similar a la de otros constructos emocionales[10,11].

Además, un metaanálisis de estudios longitudinales ha demostrado que el agotamiento aumenta el estrés en el lugar de trabajo mucho más de lo que el estrés en el lugar de trabajo aumenta el agotamiento, un hallazgo que pone aún más en tela de juicio la validez del constructo del agotamiento[12].

El MBI mide el agotamiento a través de tres componentes distintos: agotamiento emocional, despersonalización y disminución del sentido de realización personal.

El agotamiento emocional, el componente central del concepto de burnout del MBI, se corresponde relativamente bien con el concepto popular de burnout y con otros inventarios que evalúan el burnout[13]. Sin embargo, el componente de agotamiento emocional del MBI no se correlaciona fuertemente con los otros dos componentes del MBI (despersonalización y sentido reducido de realización personal), lo que plantea inquietudes de que el concepto de burnout del MBI no sea un constructo unitario[14].

Además, el MBI mide los tres componentes por separado y a lo largo de un continuo, y los desarrolladores advierten explícitamente contra el uso de puntos de corte o la combinación de las puntuaciones de los tres componentes para identificar el burnout[14]. Como resultado, el MBI ha perpetuado la ambigüedad definitoria del burnout, lo que dificulta estimar la prevalencia, identificar factores causales y evaluar la eficacia de las intervenciones[8].

Sin un consenso claro sobre la definición, los investigadores que utilizan el MBI para evaluar el burnout en los médicos han construido docenas de criterios diferentes para identificar el burnout en los participantes del estudio.

La estadística frecuentemente citada de que aproximadamente el 50% de los médicos estadounidenses cumplen los criterios de burnout se basa en una puntuación de agotamiento emocional informada por el médico de al menos 27 o una puntuación de despersonalización de al menos 10 (en una escala de 0 a 54 y de 0 a 30, respectivamente, con puntuaciones más altas indicando mayor burnout)[15]. A diferencia de los estudios que utilizaron una puntuación de agotamiento emocional o una puntuación de despersonalización solo, nueve estudios utilizaron puntuaciones en los tres componentes del MBI: una puntuación de agotamiento emocional de al menos 27, una puntuación de despersonalización de al menos 10 y una puntuación de realización personal de 33 o menos (en una escala que va de 0 a 48, con números más bajos indicando mayor burnout).

Estos estudios informaron una prevalencia mucho menor de burnout, entre 2,2 y 11,8%[16-24]. En general, una revisión sistemática de 182 estudios de burnout en médicos identificó 142 definiciones diferentes de burnout, a pesar de que la mayoría de los estudios utilizaron el MBI. No es sorprendente que la prevalencia del síndrome de burnout informada en los estudios variara ampliamente, desde 0 a 80,5%[25].

Breve historia del concepto de depresión mayor

Junto con el síndrome de burnout, el otro concepto importante que se ha utilizado para medir la angustia de los médicos es la depresión. La depresión mayor es un trastorno psiquiátrico común, que se caracteriza por falta de energía y estado de ánimo, pérdida de placer, problemas de sueño y apetito y pensamientos de muerte.

El concepto moderno de depresión se originó a fines del siglo XVIII con la formulación diagnóstica de la melancolía[26]. En la década de 1950, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) ayudó a operacionalizar los criterios diagnósticos para los trastornos psiquiátricos, incluida la depresión, con las revisiones más recientes, la tercera, cuarta y quinta ediciones (DSM-3, DSM-4 y DSM-5), enfatizando la importancia de la utilidad clínica y la confiabilidad de los criterios diagnósticos[26,27]. Persiste una heterogeneidad sustancial dentro de las categorías diagnósticas del DSM, como lo demuestra el hecho de que cientos de combinaciones diferentes de síntomas pueden resultar en un diagnóstico de trastorno depresivo mayor[28].

En respuesta a las preocupaciones sobre esta heterogeneidad y otras debilidades del enfoque del DSM, esfuerzos como los Criterios de dominio de investigación del Instituto Nacional de Salud Mental[29] y la Taxonomía jerárquica de la psicopatología[30] ofrecen herramientas complementarias para comprender la psicopatología de manera más dimensional; estas herramientas atraviesan categorías diagnósticas.

Aunque quedan preguntas importantes con respecto a la clasificación de los trastornos psiquiátricos, el progreso a lo largo del tiempo ha dado lugar a un consenso general sobre cómo diagnosticar la depresión y cómo medir los síntomas depresivos dimensionalmente, lo que facilita evaluaciones precisas de la prevalencia de la depresión en diferentes poblaciones, las tendencias de la prevalencia a lo largo del tiempo y la eficacia de las intervenciones[31].

La correlación entre las clasificaciones dicotómicas del síndrome de burnout y la depresión varía, dependiendo de la definición de burnout que se utilice. Sin embargo, las medidas continuas de las puntuaciones de los síntomas de depresión y agotamiento están altamente correlacionadas, lo que indica una superposición extensa entre estos constructos[11,32].

La principal objeción a centrarse en la depresión en lugar del agotamiento ha sido la preocupación de que la depresión es una etiqueta inapropiada para la mayoría de los casos de angustia de los médicos porque los síntomas prominentes ocurren en el contexto de un lugar de trabajo disfuncional[33].

Subyacente a esta preocupación está la suposición implícita de que la depresión, por definición, coloca la causa raíz del problema dentro del individuo, no del entorno[33,34]. Sin embargo, este marco es inconsistente con la definición moderna de depresión y tiene las consecuencias no deseadas de aumentar el estigma en torno a la salud mental y desalentar a los médicos en angustia de buscar tratamiento.

En el marco del DSM que predomina en la psiquiatría moderna, la depresión se diagnostica sobre la base de una constelación de síntomas depresivos, independientemente de si los síntomas se producen en respuesta a un factor estresante ambiental[35].

De hecho, la mayoría de los episodios de depresión se producen en respuesta al estrés, y las personas que presentan síntomas depresivos en respuesta al estrés no difieren significativamente en lo que respecta a los rasgos de personalidad[36], la recuperación[37], o la susceptibilidad genética a la depresión[38] de quienes padecen depresión fuera de situaciones estresantes. Por lo tanto, la presencia de un factor estresante importante, como el ejercicio de la medicina, es coherente con el desarrollo de síntomas depresivos y un diagnóstico de depresión mayor.

En la etapa actual de los esfuerzos por mejorar el bienestar de los médicos, existe una amplia conciencia del problema y un consenso sobre la necesidad de una reforma. Los próximos pasos clave para el progreso son identificar los factores que impulsan la disminución del bienestar de los médicos, realizar un seguimiento preciso de los cambios en su prevalencia y desarrollar, evaluar e implementar intervenciones efectivas.

En la historia de la aplicación del concepto de burnout en poblaciones fuera de la medicina, la falta de consenso sobre la definición de burnout ha inhibido el paso de la etapa de mayor conciencia del problema a la acción efectiva. Dada la falta de consenso sobre la definición de burnout en medicina y las preocupaciones sobre la validez del concepto, los estudios rigurosos que se centran en la evaluación de los síntomas depresivos y la depresión tienen más probabilidades de facilitar el progreso que los estudios centrados en el burnout. Sin embargo, debido a la amplia superposición entre los conceptos, analizaron las causas y las intervenciones sobre la base de datos de estudios sobre depresión y estudios sobre burnout.

Implicaciones de la investigación sobre el bienestar entre los médicos residentes

Los médicos residentes son probablemente el grupo en el que se ha estudiado más intensivamente el bienestar entre los médicos. Se han logrado avances sustanciales en la comprensión del bienestar de los médicos residentes, y los hallazgos de estos estudios pueden servir de base para los enfoques del bienestar entre los médicos en general. Además, dado que los residentes recién están comenzando a ejercer la medicina, la investigación sobre el bienestar en este grupo puede servir de base para los enfoques preventivos.

En promedio, la prevalencia de la depresión entre los médicos en formación aumenta en un factor de cinco o seis durante la residencia en comparación con la prevalencia antes de la residencia. Aproximadamente entre el 25 y el 30% de los médicos dan positivo en la prueba de detección de depresión en algún momento dado durante la formación[39].

El factor subyacente más fuerte y más constante asociado con la depresión entre los médicos residentes ha sido el horario laboral prolongado.

Un estudio que emuló un ensayo dirigido mostró que, con el inicio de la residencia, el aumento de los síntomas depresivos entre los residentes que habían trabajado 90 horas o más en la semana anterior fue casi tres veces mayor que entre los residentes que habían trabajado un horario de 40 a 45 horas, un hallazgo que apoya la conclusión de que una carga de trabajo pesada es un fuerte factor causal en la disminución del bienestar[40]. Otros factores asociados con la depresión en los residentes incluyen barreras al tratamiento de salud mental, errores médicos y sueño insuficiente[39,41].

Con el reconocimiento de los impulsores del bajo bienestar entre los residentes, los programas de capacitación de residencia, las instituciones, las organizaciones nacionales y los residentes individuales han apuntado a estos factores para reformarlos a través de un enfoque de salud pública para la prevención y el tratamiento[42]. En los últimos 15 años, las horas de trabajo se han reducido aproximadamente en 8 horas por semana.

Además, la proporción de médicos residentes que reciben tratamiento de salud mental y la duración del sueño entre los residentes han aumentado, y se ha mejorado la calidad del entorno de aprendizaje[41]. Las mejoras en estos factores son probablemente los principales impulsores de la mejora del bienestar entre los residentes, y la reducción de las horas de trabajo tiene el mayor efecto[40].

Aunque las restricciones que limitan la duración máxima del turno o las horas máximas de trabajo pueden ser eficaces, las restricciones que no reducen significativamente la carga de trabajo real y las horas de trabajo parecen tener efectos mínimos en el bienestar y, en algunos casos, los efectos son contraproducentes[43]. En general, la prevalencia de la depresión entre los médicos residentes sigue siendo alta, pero el progreso en el tratamiento de la depresión es alentador, y el éxito de los esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo, el uso del tratamiento de salud mental y la calidad de vida proporciona una hoja de ruta para la prevención de la depresión entre todos los médicos.

Intervenciones para mejorar el bienestar de los médicos en ejercicio

El marco de salud pública para mejorar el bienestar no se ha aplicado de forma tan consistente para los médicos en ejercicio como para los residentes. Sin embargo, múltiples fuentes de datos indican que la carga de trabajo también es un factor principal que impulsa el bienestar deficiente entre los médicos en ejercicio y que las reducciones significativas de la carga de trabajo también deberían ser un objetivo principal en los esfuerzos por mejorar su bienestar.

Por ejemplo, la proporción de médicos que informaron al menos un síntoma de agotamiento disminuyó del 45,5 % en 2011 al 38,0 % en 2020, y la disminución del agotamiento se correspondió con una disminución de las horas de trabajo[44]. Además, en la población en general, la carga de trabajo es el factor más fuerte y más constante asociado con el agotamiento[45].

Las intervenciones diseñadas para mejorar el bienestar en la población de médicos generales se pueden dividir en dos categorías: las que se dirigen al sistema de atención de la salud y las que se dirigen al individuo. En parte porque son más complejas y requieren más recursos, las intervenciones dirigidas a los sistemas se han implementado y evaluado con menos frecuencia que las dirigidas a las personas[43]. Las intervenciones a nivel de sistema diseñadas para mejorar el bienestar de los médicos han variado en complejidad y objetivos próximos, pero muchas de las más prometedoras se han centrado en la carga de trabajo. Una de las intervenciones más sencillas es la incorporación de miembros no médicos del equipo para completar tareas que antes realizaban los médicos. Con la cantidad desmesurada de tiempo que los médicos dedican a la documentación, la historia clínica electrónica (HCE) es un objetivo claro e importante para reducir la carga de trabajo administrativo. Se ha demostrado de manera consistente que el uso de escribas para reducir la carga de trabajo de los médicos en la historia clínica mejora sustancialmente la productividad y la satisfacción de los médicos[46,47]. De manera similar, se ha demostrado de manera consistente que la adición de apoyo administrativo mejora el bienestar de los médicos[48]. Un ensayo aleatorizado por grupos de una intervención que reasignó tareas de los médicos a asistentes médicos, enfermeras y asistentes médicos mostró una reducción significativa en las puntuaciones de agotamiento entre los médicos[49]. En contraste, los cambios en los flujos de trabajo clínicos que aumentaron la cantidad de trabajo de la historia clínica para los médicos no redujeron, y en algunos casos aumentaron, el agotamiento[43].

También se han evaluado intervenciones más complejas del sistema de atención de la salud diseñadas para mejorar el bienestar de los médicos. Las intervenciones que se han centrado en el flujo de trabajo clínico a través de la mejora de la calidad y la comunicación son prometedoras[43]. De manera similar, las intervenciones diseñadas para eliminar las ineficiencias y el trabajo de bajo valor pueden ser beneficiosas[50]. Se necesita trabajo adicional para identificar cuál de estos tipos de intervenciones a nivel del sistema es más eficaz para cada práctica individual[50].

El liderazgo y la cultura en torno al bienestar de los médicos también han sido objetivos prometedores de intervenciones a nivel de sistema.

Por ejemplo, durante los últimos 5 años, muchas organizaciones de atención médica han designado directores de bienestar para mejorar el bienestar de los médicos mediante cambios en el liderazgo y la cultura. Factores amplios y subjetivos como estos son particularmente difíciles de estudiar a través de la investigación observacional convencional debido al elevado riesgo de confusión y causalidad inversa.

Por lo tanto, se necesitan ensayos controlados aleatorios de alta calidad, estudios que emulen ensayos u otros enfoques de inferencia causal para evaluar qué intervenciones centradas en el liderazgo y la cultura, como el nombramiento de un director de bienestar, son efectivas.

Un área alentadora de investigación destinada a reducir la carga de trabajo de los médicos es la incorporación de grandes modelos de lenguaje para reducir la carga de documentación de los médicos[51].

La implementación de EHR inicialmente prometía reducir esa carga, pero el enfoque en la facturación y el seguimiento sobre el bienestar de los médicos ha resultado en el efecto opuesto en la mayoría de los entornos clínicos. Se debe tener cuidado para garantizar que la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial se realice de una manera que maximice el bienestar y siga los principios de equidad para evitar sesgos.

Además de las intervenciones a nivel de sistema, se han desarrollado varias intervenciones a nivel individual diseñadas para mejorar el bienestar de los médicos. Muchos de los estudios que evaluaron estas intervenciones tenían muestras relativamente pequeñas, carecían de grupos de control activos o no incluían un seguimiento más allá de la duración de la intervención, factores que limitaron las conclusiones que se podían extraer de los datos[52].

La categoría más grande de estudios evaluó las intervenciones basadas en la atención plena, y los metaanálisis de estos estudios identificaron un efecto positivo pequeño pero significativo en el bienestar de los médicos[53].

Un número menor de estudios ha evaluado el coaching profesional, llevar un diario de gratitud, el ejercicio, el yoga y la creación de conexiones sociales entre colegas. Estos estudios son prometedores, pero impiden sacar conclusiones definitivas[54,55].

Datos extensos de la población general indican que las terapias basadas en la atención plena, la terapia cognitivo-conductual y el ejercicio son moderadamente eficaces para prevenir y tratar la depresión[53], lo que sugiere que es probable que estas intervenciones sean eficaces entre los médicos. Dadas las variaciones en los entornos de práctica, los horarios y las especialidades, se necesita más trabajo para determinar qué tipo de intervención puede ser más eficaz para un médico determinado[56].

Bienestar entre los médicos de grupos subrepresentados

Las mujeres médicas y los médicos de grupos étnicos que están subrepresentados en la medicina enfrentan factores estresantes distintivos que afectan el bienestar[57-61].

Estos grupos de médicos también están subrepresentados en puestos de liderazgo, donde se toman decisiones sobre cómo las organizaciones abordan el bienestar[62]. La evidencia que respalda las intervenciones que reducen la carga de trabajo y brindan apoyo adicional a los médicos generalmente también se aplica a las mujeres médicas y a quienes son miembros de grupos raciales o étnicos subrepresentados. Sin embargo, se necesitan reformas e intervenciones específicas adicionales para apoyar el bienestar en estos grupos de médicos.

La prevalencia de depresión, agotamiento y tendencias suicidas es mayor entre las mujeres médicas que entre los hombres médicos[63-65]. El acoso sexual y el conflicto entre el trabajo y la familia son sustancialmente más comunes entre las mujeres médicas que entre los hombres médicos, y las mujeres médicas también enfrentan los efectos de la discriminación sexual, como recibir un salario menor que sus colegas masculinos; Estas experiencias se asocian con un menor bienestar y la deserción de la fuerza laboral[63-65].

El acoso sexual es omnipresente en la medicina, y hasta la mitad de las mujeres docentes y del personal informan haber sido acosadas[63]. El acoso es perpetrado comúnmente tanto por compañeros de trabajo como por pacientes[66]. Las políticas que responsabilicen a los perpetradores, minimicen las estructuras jerárquicas y brinden opciones de denuncia formales e informales deberían implementarse ampliamente en la medicina[63-65].

El conflicto trabajo-familia se refiere al efecto negativo del trabajo en la vida familiar. Dentro de los 6 años posteriores a la finalización de la capacitación, casi tres cuartas partes de las mujeres médicas informan que reducen sus horas de trabajo a tiempo parcial o están considerando trabajar a tiempo parcial debido al conflicto trabajo-familia[67,68].

La enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) exacerbó las disparidades de género en el conflicto trabajo-familia y la depresión entre las médicas con hijos y los médicos con hijos[69]. Las políticas que apoyan el cuidado infantil de alta calidad, los horarios flexibles y la licencia familiar son fundamentales para reducir el agotamiento y la depresión y retener a las mujeres en la medicina[57,70]. De manera similar, las intervenciones que reducen las disparidades salariales y apoyan el avance profesional entre las mujeres médicas deben implementarse de manera amplia[71].

Los miembros de grupos étnicos subrepresentados constituyen una proporción sustancialmente menor de médicos que de la población general.

Los médicos que son miembros de grupos étnicos subrepresentados enfrentan una mayor discriminación interpersonal e institucional en comparación con colegas que no son miembros de tales grupos[72,73], y estas experiencias están asociadas con un aumento de la depresión[74].

Los estudios que comparan la prevalencia del agotamiento entre los médicos que son miembros de grupos étnicos subrepresentados y los que no lo son han arrojado resultados mixtos: algunos estudios muestran una mayor prevalencia del agotamiento entre los médicos de grupos subrepresentados y otros estudios no muestran diferencias en la prevalencia del agotamiento[58]. Se necesitan más estudios que tengan muestras más grandes y utilicen definiciones válidas y consistentes de bienestar para dilucidar los factores que contribuyen al agotamiento y la depresión entre los médicos de grupos subrepresentados y para desarrollar intervenciones específicas.

Resumen y camino a seguir

La angustia, en sus diversas formas, es alta en las poblaciones de médicos. El concepto de agotamiento profesional ha desempeñado un papel importante en la descripción del bienestar deficiente entre los médicos en los sistemas de atención de la salud y ha puesto de relieve la necesidad de actuar. Sin embargo, para la siguiente fase de los esfuerzos por mejorar el bienestar de los médicos, es fundamental medir con precisión las diferencias en el bienestar entre los entornos de práctica y a lo largo del tiempo, y evaluar y comparar los efectos de las intervenciones y las reformas. A menos que surja una medida de consenso del agotamiento profesional, la depresión es un concepto más eficaz para los estudios del bienestar de los médicos en el futuro.

En paralelo, debemos determinar la mejor manera de implementar, difundir y ampliar las intervenciones a nivel de sistema e individual con eficacia demostrada para mejorar el bienestar de los médicos. Las intervenciones a nivel de sistema que se centran en las horas de trabajo y la carga de trabajo tienen efectos moderados a grandes. Se debe priorizar la implementación de estas intervenciones, y las investigaciones futuras se deben centrar en identificar las intervenciones más eficaces para entornos clínicos específicos. En términos generales, está claro que nuestro sistema de atención de la salud actual requiere muy pocos trabajadores para realizar demasiado trabajo. Las intervenciones más eficaces para reducir la carga de trabajo requerirán una inversión inicial para reducir la carga de trabajo de los médicos individuales. Esta inversión es necesaria y los datos sugieren que tendrá un valor a largo plazo a través del aumento de la productividad, la reducción de la rotación y el aumento de la calidad de la atención. A largo plazo, es fundamental aumentar la cantidad de nuevos médicos en la medicina.

Otras reformas con evidencia sólida incluyen la eliminación de políticas que desalientan a los médicos a buscar tratamiento para trastornos de salud mental o por consumo de sustancias y la implementación de políticas que mejoren el acceso al tratamiento.

Además, se deben implementar políticas y programas que mejoren las licencias parentales y de cuidado y aumenten el acceso al cuidado infantil para reducir el conflicto entre el trabajo y la familia. También son necesarias políticas que apoyen la diversidad, la equidad y la inclusión y que aborden el sexismo y el etnicismo en la medicina. Varios otros factores, incluido el entorno clínico y las características del liderazgo y la comunicación, se han asociado con el bienestar de los médicos.

Antes de la implementación, se necesita más evidencia para identificar si las intervenciones que apuntan a estos factores son efectivas, especialmente cuando la implementación desviaría recursos de otras oportunidades, como la reducción de la carga de trabajo de los médicos. Aunque las intervenciones a nivel individual tienen un efecto general menor que las intervenciones a nivel de sistema, hay evidencia que respalda las intervenciones a nivel individual.En concreto, la reducción del estrés basada en la atención plena y la terapia cognitivo-conductual deberían estar disponibles para todos los médicos .

Próximos pasos para mejorar el bienestar de los médicos.

En los últimos 15 años, se ha avanzado en la sensibilización sobre el bienestar de los médicos y en la mejora del bienestar en poblaciones específicas, incluidos los médicos en formación. Existe un camino claro para invertir en intervenciones establecidas e implementarlas y desarrollar nuevas intervenciones para mejorar el bienestar de todos los médicos. Estas medidas también tendrán el efecto de mejorar la salud y el bienestar de los pacientes.

Mis puntos claves para disminuir el burnout en el mèdico:

Hacer que el sistema médico estè 100% basado en meritocracia sin importar gènero,etnia, procedencia social o relación con autoridades en el poder.

Lograr que todos ejecuten un máximo de 8 horas de trabajo.El resto del tiempo serìa recomendable lo usen para estudiar, culturizarse,escuchar mùsica, disfrutar de viajes con la familia , educar a su familia y descansar.

Enseñar desde las escuelas de medicina que lo ùnico y más importante en el ejercicio de la medicina es el paciente.

Los mèdicos deben tener muy buenos salarios acordes a la realidad de cada sociedad (aprender y aceptar que la verdadera carrera del mèdico NO incluye el hacerse millonario a costa de los pacientes).

Los mèdicos deben contar con los suficientes elementos accesorios(e.g laboratorios, imagenologìa, etc,etc) para que realizen de la mejor manera su trabajo con cada paciente.

Debe limitarse el nùmero de pacientes que un mèdico atiende en sus 8 horas de trabajo(Entre 8 y 14).

Desde que se es estudiante de medicina, se debe aprender a que se obtienen mejores resultados en el ejercicio de la medicina si se es honesto, si se busca el consejo y ayuda de otro que sabe más o tiene más experiencia, que está bien no saber todo pero está muy mal no saber pedir o dar ayuda a tiempo para brindarle la mejor atenciòn posible al paciente.

Se debe enfatizar que el estudio de las ciencias mèdicas NO acaba al graduarse de mèdico general o especialista, el estudio y actualizaciòn en las ciencias mèdicas ,si es posible diariamente, debe continuar hasta que el mèdico se retira o inclusive más allá, porque el conocimiento y avances en la medicina lleva desde hace más de medio siglo un paso impresionante y sin visos de parar. Hoy en dìa es muy barato y accesible para el buen profesional mèdico mantenerse muy bien actualizado sin importar la ciudad o el paìs donde practica su profesiòn. No hacerlo, va en detrimento de sus pacientes y sus colegas y a la larga le creará frustraciòn , desesperaciòn e inseguridad.

Desde la escuela de medicina el mèdico debe aprender y aceptar que, como en toda actividad humana, habrán quienes son mejores que èl y otros menos buenos que èl ,en su profesiòn;por lo tanto, de nada sirve compararse con sus colegas. Más bien debe optar por aprender de quìen sabe màs y enseñar a quien sabe menos y lo solicite.Estando convencido que lo importante es que se le solucione su problema de salud al enfermo, sin importar cuánto aportaron para ello cada mèdico tratante.

Entender que el ejercicio de la medicina conlleva tambièn mucho stress,presiòn y ansiedad ,porque se trata de mejorar la calidad de vida e inclusive salvar la vida a otro ser humano; lo más valioso que hay en este planeta.Por esto y en atenciòn a esto siempre debe haber apoyo,comprensiòn y actividades de recreo y diversiòn entre los colegas para aliviar el impacto psicològico diario de la práctica médica.

