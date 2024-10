Alejandro Toledo pide que lo dejen morir en su casa durante su alegato final en el juicio por caso Interoceánica

Alejandro Toledo dice ser inocente en juicio en su contra Fuente: infobae.com Perú.- El expresidente de la República es juzgado por el caso Interoceánica, uno de los más grandes escándalos de corrupción de su gobierno. (Fuente: Justicia TV)





El expresidente Alejandro Toledo apareció en la última audiencia por el juicio que se lleva en su contra por el caso Interoceánica, uno de los más grandes escándalos de corrupción ocurridos en su gobierno y que involucra a la empresa brasileña Odebrecht. El exjefe de Estado que cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, inició su alegato final diciendo que no entendía por qué había sido involucrado en el proceso.

Toledo Manrique utilizó la oportunidad para sustentar su presunta inocencia para recordar sus orígenes humildes, dijo que es parte de un familia de 16 hermanos y hermanas de los cuales es el único que pudo estudiar en el exterior. “Como ya mencioné al principio, tuve una beca para estudiar en una universidad de San Francisco, pero no entiendo por qué el amor por mi país, particularmente para las personas andinas o selváticas, me traiga aquí”, indicó.

“Soy inocente”, aseguró Alejandro Toledo, tal como lo hizo Alberto Fujimori años atrás cuando fue juzgado por los crímenes de su gobierno. De ser condenado, el líder de Perú Posible sería el segundo presidente de la historia republicana en ser juzgado por delitos cometidos cuando estuvo en el poder. El adelanto de sentencia será el lunes 21 de octubre a las 2:00 p.m.

En los minutos finales de su intervención, el exjefe de Estado recordó que atraviesa un cuadro de salud complicado que se ha agravado por el cáncer que padece. “Si esto va a continuar, lo único que les pido es que dejen defenderme desde mi casa (…) Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa”, fueron sus últimas palabras hacia la jueza que lleva su caso.

Repaso de su gobierno

“He ganado mi dinero, no es mucho, pero (fue) ejerciendo mi profesión. Mis ingresos son de mis enseñanzas, de mis cursos en diferentes universidades del mundo. La universidad de Standford donde me formé, la universidad de Harvard, la universidad de Georgetown, la universidad de Waseda en Tokio y en Europa. He sido un bendecido y decidí venir por mi gente y fui elegido democráticamente el año 2001″, dijo el exmandatario.

Un error estadístico, fue el término que utilizó para describirse y luego recordar las medidas tomadas durante su paso por Palacio de Gobierno para incentivar la inversión privada. En un momento recordó la participación de Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía para luego agradecerle y elogiarlo.

“Uno no puede distribuir pobreza, por eso estimulamos la inversión privada. El crecimiento no es un fin, el crecimiento económico es un medio para invertir en nuestra gente. Nutrición, salud y educación. He tratado de hacer eso. Para hacer eso he tenido que crear las normas para estimular la inversión extranjera”, agregó.

Sentencia final

Silvana Carrión destacó que la sentencia del lunes 21 de octubre será de gran importancia para la historia judicial del Perú. (Fuente: Canal N)

El lunes 21 de octubre a las 2:00 p.m. se conocerá el adelanto de sentencia en el caso contra el expresidente Alejandro Toledo. La procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, destacó la labor de la fiscalía y su equipo para investigar los casos de corrupción ocurridos en Palacio de Gobierno. Sobre el caso del líder de Perú Posible, dijo que se ha evidenciado que este fue el beneficiario final de las coimas dadas por Odebrecht para beneficiarse con el proyecto de la carretera interoceánica.

“Este caso es uno de los más emblemáticos porque se ha visibilizado como la máxima figura política de un país se vio comprometido en este caso de corrupción. En la región es el caso más grave de corrupción. Para la historia judicial de nuestro país, demuestra cómo se debe sancionar a un presidente de un país que representa a toda la nación”, dijo a los medios de comunicación.