Alemania planea reformar la ley de adopción

El Ministerio de Justicia publicó un proyecto de ley que detalla reformas a la adopción en Alemania. Si se aprueba, parejas que no estén casadas podrán adoptar un niño juntas y los niños podrán tener dos madres.

Fuente: DW

Las familias recompuestas o las llamadas «familias arcoiris» son hace tiempo parte de la vida cotidiana de muchas personas en Alemania. Pero, la legislación se ha quedado obstinadamente rezagada con respecto a la «realidad social», critica el ministro alemán de Justicia, Marco Buschmann, del liberal partido FDP. Un proyecto de ley de reforma, que aspira a cambiar esto, ha sido enviado a representantes de los administradores de justicia estatales, invitándoles a debatirlo a finales de octubre.

Las reformas contemplan que dos adultos de una pareja no casada puedan adoptar juntos, o que solo un adulto de un matrimonio se convierta en madre o padre legal de un menor adoptado. En Alemania, tanto las parejas casadas como las no casadas, heterosexuales y del mismo sexo, pueden adoptar. Sin embargo, hasta ahora, en las parejas casadas, ambas deben adoptar legalmente al niño; mientras que, en el caso de las parejas no casadas, sólo uno de los adultos puede convertirse en padre o madre legal del niño adoptivo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

LaAsociación de Familias de Acogida y Adoptivas de Alemania (PFAD) acoge con satisfacción los cambios en la ley de adopción: «La realidad de las familias actuales demuestra que el matrimonio no promete permanencia, como se suponía anteriormente en la ley de adopción», afirma Carmen Thiele, directora de la oficina de la PFAD en Berlín.

¿Cómo es la legislación sobre adopción en Alemania?

Según la legislación alemana, los adultos mayores de 25 años pueden adoptar a menores de edad. En el caso de las parejas casadas, al menos uno de los cónyuges debe tener al menos 25 años, y el cónyuge más joven debe tener al menos 21. No existe un límite máximo de edad para los padres adoptivos. Sin embargo, la normativa establece que la diferencia de edad entre el adoptante y el niño debe corresponder a una «distancia natural».

Las personas solteras también pueden adoptar, pero solo se toman en cuenta en casos especiales, por ejemplo, cuando ya existe una relación duradera entre el adulto y el niño. Además, el número de personas que desean adoptar también supera con creces el número de niños ofrecidos en adopción en Alemania.

En cualquier caso, la idoneidad para la adopción se decide según criterios como la estabilidad de la pareja, la salud física y mental de los padres adoptivos, la motivación para adoptar, las condiciones de vida y la situación financiera. Las parejas que desean adoptar deben presentar una solicitud a una agencia de adopción, como las administradas por las oficinas locales de bienestar juvenil o los servicios de adopción aprobados por el Estado, administrados por organizaciones eclesiásticas y no religiosas.

La adopción internacional está regulada por el Convenio de La Haya sobre Adopción de 1993, vigente en Alemania desde 2002, un tratado multilateral con 106 partes contratantes, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Brasil, China e India. El Convenio establece procedimientos claros, prohíbe el lucro indebido -económico o de otro tipo- y protege contra prácticas ilícitas como el secuestro, la venta y el tráfico de personas.

Sí a dos madres pero no a dos padres desde el nacimiento

Además de los cambios para parejas casadas y no casadas, el proyecto de ley de reforma también establece que un niño podrá tener dos «co-madres» desde el nacimiento. Según la legislación alemana actual, la pareja de la mujer que da a luz al niño en una pareja de lesbianas debe adoptarle como se adopta a un hijastro. Este largo proceso legal, durante el cual debe evaluarse la idoneidad de la mujer para adoptar, ha sido muy criticado.

«Los niños de familias arcoíris tienen derecho a tener dos padres o dos madres desde el nacimiento y sin importar su género», dijo a DW Patrick Dörr, de la asociación de diversidad queer LSVD+, la mayor organización de derechos LGBTIQ+ de Alemania.

Según la ley actual, aún no es legal que un niño tenga dos padres en Alemania: el padre legal es el padre biológico del niño o la pareja de la madre que tiene una «relación sociofamiliar» con el niño. En casos de niños con padres homosexuales, uno de los hombres puede reconocer la paternidad, pero esto no se aplica a su pareja, ya que para la ley alemana solo hay un padre además de la madre biológica. El otro, en cambio, puede adoptar a esos hijos como hijastros. Esto no cambiará con las reformas propuestas.

Este tema en particular fue cuestionado recientemente cuando el Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe dictó en abril de 2024 que las madres y padres biológicos deben tener siempre la posibilidad de mantener y ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos. Esto podría abrir la posibilidad de reconocer a familias multiparentales con dos padres y una madre.

Sin embargo, la sentencia define a los padres biológicos como «un hombre y una mujer que han concebido al niño mediante el contacto sexual con sus gametos, si esta mujer ha dado a luz posteriormente al niño». Por lo tanto, no se aplicaría a los padres biológicos en el caso de la inseminación artificial. El tribunal no emitió una sentencia vinculante, sino que obliga a los legisladores a decidir cómo regular la ley de paternidad, a más tardar, el 30 de junio de 2025.

Sistemas jurídicos vs. familias modernas

Por ahora, el proyecto de ley de reforma de Alemania destaca que no se modificarán algunos principios jurídicos básicos. En primer lugar, la mujer que da a luz a un niño siempre será considerada madre del niño, «sin que su estatus legal sea discutible o susceptible de acuerdo». Además, se establece que «un niño seguirá teniendo solo dos padres legales».

Sistemas jurídicos de todo el mundo se enfrentan a las configuraciones cambiantes de las familias modernas, incluido el auge del poliamor. En Estados Unidos, donde la adopción se rige en gran medida por la legislación de los estados, el Tribunal Supremo dictaminó en 2017 que ambos cónyuges en matrimonios del mismo sexo tenían derecho a figurar como padres en el certificado de nacimiento de un niño. Pero solo un puñado de estados, como California, permiten que los niños tengan más de dos padres legalmente reconocidos.

En Canadá, varias sentencias judiciales han reconocido el derecho de más de dos personas a ser padres legales de un niño. En 2021, por ejemplo, un Tribunal Supremo de Columbia Británica dictaminó que los tres miembros de un trío poliamoroso debían estar registrados como padres del niño que estaban criando juntos como familia.

En Europa, las familias multiparentales de más de dos miembros no están legalmente reconocidas aún en ningún país. Un informe de 2016 de la Comisión Estatal de Países Bajos recomendó cambios en la ley para reconocer la multiparentalidad en el caso de hasta cuatro padres y dos hogares. Sin embargo, los sucesivos Gobiernos han adoptado diferentes puntos de vista al respecto y, hasta ahora, la ley no ha cambiado.

(rml/gg)