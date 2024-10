Álvaro Ríos: «Santa Cruz demanda más diésel que gasolina»

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

Ante los bloqueos que perjudican el paso de combustibles y alimentos, el oriente del país reporta escasez de diésel, mientras que en el occidente se forman largas filas de vehículos en busca de gasolina.

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, apuntó que esta diferencia en las necesidades, se debe a las actividades productivas en cada región del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Santa Cruz demanda muchísimo más diésel que gasolina. En Santa Cruz, la mayoría de los taxis funcionan con gas natural, los trufis, y el transporte pesado, que mueve todo el agro cruceño, se mueven con diésel, la maquinaria cruceña se mueve con diésel. Mientras que en La Paz el transporte público, por ejemplo, por la altura, no utiliza gas natural y, claro, alguna actividad minera puede utilizar diésel, pero la proporción de gasolina a diésel es mucho más elevada de diésel en Santa Cruz que en La Paz y de gasolina, viceversa», explicó en Que No Me Pierda.

Asimismo, aseveró que no hay recursos para abastecer de combustible al país en los próximos años.

«El fondo de todo esto es la pregunta de dónde vamos a sacar los recursos para importar toda la cantidad de energía que el país necesita, no este año; el próximo año, el subsiguiente ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde? ¿Quién nos va a dar esos 3.000 a 4000 millones de dólares para que el país esté abastecido de gasolina, diésel, GLP y, más adelante, gas natural», complementó.