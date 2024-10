«Amenaza extremadamente seria»: advierten sobre el devastador huracán Milton que se aproxima a Florida

El sistema, con vientos de 241 km/h, sigue creciendo en el Golfo. Se espera una marejada ciclónica catastrófica. Las inundaciones podrían representar un grave riesgo para la vida. Condiciones peligrosas se extenderán hasta Orlando. Evacuar es la única opción. Cortes de energía y probable destrucción son inminentes

Milton sigue creciendo en el Golfo, ahora con vientos de 241 km/h, mientras las autoridades emiten advertencias de “amenaza extremadamente seria”. (Captura: Fox Weather)

El Golfo de México se agita bajo la fuerza del huracán Milton, que ha descendido a categoría 4, aunque su poder destructivo permanece intacto. Según informó FOX Weather, citando el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, los vientos sostenidos de la tormenta alcanzan los 241 kilómetros por hora, un recordatorio de la magnitud del fenómeno que se aproxima a la costa oeste central de Florida.

Ayer, Milton había alcanzado la temida categoría 5, consolidándose como una de las tormentas más peligrosas de la temporada. Sin embargo, el debilitamiento en la velocidad de sus vientos no reduce la amenaza que representa. El Centro Nacional de Huracanes ha subrayado que, a pesar de la reducción a categoría 4, Milton sigue siendo capaz de causar daños “devastadores” y advierte que su impacto podría extenderse mucho más allá de las áreas costeras.

La tormenta se mueve con lentitud, a unos 14,5 kilómetros por hora (9 mph), lo que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas en tierra firme. Con su diámetro en expansión y su enorme presión acumulada, el huracán se convierte en un peligroso enemigo invisible, que amenaza con desencadenar una marejada ciclónica de hasta 4,5 metros en áreas clave como Tampa.

Amenaza de tormenta histórica para la costa de Florida

Milton avanza inexorablemente hacia las costas de Florida, y las autoridades ya lo han calificado como una tormenta de proporciones históricas. Según el último informe del Centro Nacional de Huracanes, citado por FOX Weather, Milton podría convertirse en una de las tormentas “más destructivas jamás registradas” en la región central oeste del estado. El área de mayor riesgo incluye la ciudad de Tampa y sus alrededores, donde el impacto de la marejada ciclónica amenaza con ser devastador.

Se espera que un muro de agua de entre 3 y 4,5 metros (10 a 15 pies) irrumpa en la costa, lo que supone un riesgo extremo para la vida y las infraestructuras. Históricamente, las marejadas ciclónicas han sido la principal causa de muertes relacionadas con huracanes, y Milton no será la excepción. La vasta superficie que ahora abarca el huracán, tras haber completado un ciclo de reemplazo de su ojo, aumenta la cantidad de agua que es capaz de desplazar hacia la costa. “Lamentablemente, el diámetro mayor es lo que crea la marejada ciclónica.”, explicó Bryan Norcross, meteorólogo de FOX Weather.

A medida que se acercan las horas más críticas, las autoridades insisten en la urgencia de evacuar las áreas vulnerables. Tampa y las comunidades costeras se preparan para lo peor: viviendas enteras podrían quedar sumergidas bajo el agua en cuestión de horas, mientras la amenaza de vientos destructivos y lluvias torrenciales se intensifica.

Evolución de Milton mientras se acerca a Florida

El huracán Milton podría causar “destrucción total” en áreas clave de Florida, donde los cortes de energía y la devastación serán inevitables. CSU/CIRA & NOAA via REUTERS

El huracán Milton continúa su imparable avance hacia la costa de Florida, y aunque ha bajado a categoría 4, su potencial destructivo sigue aumentando. Según el meteorólogo de FOX Weather, la tormenta ha completado un proceso de reemplazo de su ojo, lo que indica que “el centro del huracán se ha contraído a unos 22,5 kilómetros (14 millas)”, pero que “ya se están viendo signos de que un nuevo ojo más grande está comenzando a formarse”. Esta formación de un nuevo ojo podría significar una expansión adicional de la tormenta, lo que agrava la situación para las áreas en su trayectoria.

El meteorólogo explicó que este ciclo de reemplazo del ojo provoca que la tormenta crezca, incrementando su diámetro y, en consecuencia, elevando el riesgo de marejada ciclónica. “Es el mayor tamaño lo que crea la marejada más que el viento superior.”, advirtió. A medida que Milton avanza, la marejada esperada podría alcanzar hasta 4,5 metros en algunas áreas, poniendo en peligro a comunidades enteras en la costa oeste.

Otro punto clave es la distribución de la energía en la tormenta. Aunque las fluctuaciones en la presión pueden causar que la velocidad de los vientos suba o baje, el experto de Fox Weather enfatizó que el verdadero peligro está en la cantidad de agua que Milton empujará hacia la costa. “Es como mover más agua con tu brazo que con la mano”, dijo Norcross, haciendo una analogía sobre el aumento en el tamaño del huracán y su capacidad destructiva. “Cada vez que el ojo se reestructura, la tormenta crece y ese es el verdadero problema. El tamaño es lo que crea la marejada ciclónica”.

Trayectoria probable del huracán Milton: con vientos sostenidos de 241 km/h (150 mph), Milton avanza hacia el noreste a 14,5 km/h. Se espera que impacte la costa oeste de Florida el miércoles 9 de octubre. Las advertencias de huracán están activas en varias áreas. Condiciones peligrosas podrían ocurrir fuera del cono de trayectoria.

Con el huracán en plena expansión, Bryan Norcross también señaló que la presión atmosférica del huracán, situada en 929 milibares, es un claro indicio de que “aún con los vientos un poco más bajos, el peligro sigue latente debido a la cantidad de energía distribuida en un área más amplia”. Esto significa que las zonas costeras deben estar preparadas para impactos significativos, incluso si el ojo de la tormenta no toca tierra directamente en esos puntos.

El próximo día será crucial, ya que los expertos como Norcross coinciden en que la tormenta continuará “creciendo en tamaño” a medida que se acerque a Florida. Las horas que restan antes de que Milton toque tierra serán decisivas para millones de personas que aún tienen tiempo de evacuar o asegurarse en refugios seguros.

Último día para evacuar: faltan 24 hs para el impacto inminente

A pocas horas de que Milton toque tierra, las autoridades y meteorólogos insisten en la importancia de estar completamente preparados antes del anochecer. Según FOX Weather, la tormenta se espera que llegue a Florida la tarde del miércoles, y para entonces las condiciones serán demasiado peligrosas para moverse. “El tiempo para prepararse se está agotando”, advirtieron durante la transmisión, subrayando que la mañana de mañana será la última oportunidad para que los residentes aseguren sus viviendas o evacuen las zonas más vulnerables.

El Centro Nacional de Huracanes ha destacado que los vientos de más de 161 km/h (100 mph) golpearán áreas metropolitanas como Orlando. Incluso ciudades alejadas de la costa, como Tampa, estarán bajo amenaza de lluvias torrenciales, inundaciones y cortes de energía. Muchos reportes enfatizaron que los efectos de Milton no se limitarán a las horas de la tormenta: “Estén preparados para quedarse sin electricidad por días o incluso semanas. El impacto será largo y arduo”.

Las advertencias son claras: es crucial tener acceso a agua potable, alimentos no perecederos, linternas y baterías. Además, las autoridades piden que los residentes revisen sus kits de emergencia y aseguren cualquier objeto en los patios o exteriores que pueda ser levantado por los vientos huracanados. “Esto es sobre salvar vidas, no solo proteger propiedades”, señaló Norcross en FOX Weather. Los expertos recomiendan que todos aquellos que no puedan evacuar se mantengan en habitaciones interiores, lejos de ventanas y puertas, y eviten salir bajo cualquier circunstancia una vez que los vientos huracanados comiencen.

Con Milton en las últimas etapas de su acercamiento, la atmósfera en Florida es de tensa calma. Las autoridades piden que los residentes no bajen la guardia. “La gente no debería estar moviéndose porque eso podría volverse peligroso.”, advirtió el meteorólogo, recordando que el impacto más fuerte se producirá cuando la marejada ciclónica alcance su máximo nivel, lo que puede ocurrir varias horas después de que el huracán toque tierra.

Inundaciones y peligros tierra adentro: Milton amenaza más allá de la costa

Aunque los primeros efectos devastadores de Milton se esperan en la costa, el peligro se extiende mucho más allá de las playas. Según las advertencias emitidas por el Centro Nacional de Huracanes y difundidas por FOX Weather, la amenaza de inundaciones relámpago es inminente en áreas tierra adentro, como Orlando y Cape Canaveral. Los vientos huracanados no solo afectarán las zonas costeras, sino que podrían impactar también en regiones centrales de Florida, donde los cortes de energía ya son una certeza, pudiendo prolongarse durante días o semanas.

Con una tormenta de semejante magnitud, los servicios básicos podrían colapsar en cuestión de horas. Las lluvias torrenciales, que acompañan a Milton, son suficientes para desbordar ríos y anegar áreas urbanas que no están preparadas para soportar tanta agua en tan poco tiempo. El Centro Nacional de Huracanes ha señalado que Orlando, a pesar de estar a más de 80 kilómetros de la costa, podría enfrentar vientos de hasta 161 km/h (100 mph), un escenario que pondría en peligro la infraestructura de la ciudad y sus alrededores.

Las autoridades ya han advertido sobre el riesgo de inundaciones cas, subrayando que nadie está a salvo solo por encontrarse lejos del mar. La experiencia con tormentas pasadas ha demostrado que el agua, más que el viento, suele ser el mayor causante de muertes durante un huracán. Milton, con su lento avance, podría prolongar el sufrimiento en todo el estado, y las consecuencias serán palpables mucho después de que los vientos amainen.

Evacuaciones masivas y caos en las rutas: Florida se prepara para el impacto

Pronóstico de llegada de los vientos de tormenta tropical del huracán Milton: se espera que los vientos dé al menos 63 km/h (34 nudos) impacten la costa oeste de Florida el miércoles 9 de octubre a las 08:00, extendiéndose hacia el noreste en los días siguientes.

El estado de Florida está inmerso en una carrera contrarreloj mientras decenas de miles de residentes huyen de la trayectoria del huracán Milton. Según informó FOX Weather, las evacuaciones obligatorias ya están en marcha en la costa oeste y centro del estado, con miles de vehículos abarrotando las principales autopistas. Las autoridades han suspendido los peajes en varias carreteras, incluido Alligator Alley y la 595 express, para facilitar el flujo de personas hacia zonas más seguras. Sin embargo, la situación en las rutas sigue siendo caótica, con grandes atascos que dificultan el éxodo.

Las autoridades de transporte de Florida han habilitado el uso de los hombros de emergencia en autopistas clave como la I-4 y la I-75 para aliviar el tráfico. A pesar de estas medidas, el movimiento sigue siendo lento, y con la tormenta avanzando hacia la costa, los residentes tienen pocas horas para evacuar antes de que sea demasiado peligroso. Como informó el meteorólogo Bryan Norcross en FOX Weather, una vez que los vientos huracanados comiencen a azotar mañana por la tarde, “será extremadamente arriesgado permanecer en movimiento”.

Por otro lado, los aeropuertos también han cesado sus operaciones. Tampa International Airport suspendió todos sus vuelos a las 9:00 de esta mañana, mientras que Orlando International Airport seguirá el mismo camino al cerrar sus puertas mañana temprano. Los vuelos comerciales y privados han sido cancelados, dejando pocas opciones para aquellos que planeaban abandonar el área por vía aérea.

El estado de emergencia ha sumido a Florida en un frenesí logístico, mientras las autoridades instan a la población a seguir evacuando y prepararse para enfrentar un panorama que podría dejar a miles de hogares sin electricidad y sin acceso a servicios básicos durante días o incluso semanas.

Pronóstico de lluvia para el huracán Milton: Se esperan precipitaciones de hasta 508 mm (20 pulgadas) en áreas cercanas a Tampa y Orlando entre el 8 y el 11 de octubre. Las lluvias torrenciales podrían causar inundaciones peligrosas en gran parte de Florida.

Huracán Milton: comienzan las evacuaciones obligatorias en el área de la Bahía de Tampa

Ante la amenaza del huracán Milton, que podría impactar directamente el área de la Bahía de Tampa, las autoridades han comenzado a emitir órdenes de evacuación obligatorias en varias regiones.

A continuación, se detallan las zonas afectadas, según Fox 13 Tampa:

Citrus County

Evacuación obligatoria para toda la Zona A .

. Incluye a personas que viven en campers, casas móviles, estructuras prefabricadas o cualquier vivienda que no pueda soportar vientos sostenidos de hasta 177 km/h (110 mph).

Hernando County

Evacuación obligatoria para todas las áreas al oeste de la US 19 , que incluye las zonas de evacuación A, B y C .

, que incluye las zonas de evacuación . Todos los residentes en áreas costeras, bajas o en casas móviles deben evacuar.

Hillsborough County

Evacuación obligatoria para las zonas de evacuación A y B , así como para todas las casas móviles y viviendas prefabricadas en todo el condado.

, así como para todas las y en todo el condado. La evacuación comienza a las 14:30 del lunes 7 de octubre.

Manatee County

Evacuaciones obligatorias en las zonas A, B y C , así como para todas las casas móviles y vehículos recreativos ( RVs ).

, así como para todas las y ( ). La evacuación inicia a las 14:00 del lunes 7 de octubre.

Anna Maria Island

La ciudad ha ordenado la evacuación obligatoria de la isla a partir de las 12:00 del martes .

del . El City Hall estará abierto hasta las 16:00 del domingo para emitir etiquetas de reingreso.

Pasco County

Bajo un estado de emergencia local, se han emitido evacuaciones obligatorias para las zonas A, B, C y para residentes en casas móviles , áreas bajas y zonas propensas a inundaciones .

y para residentes en , y zonas propensas a . Evacuación voluntaria para residentes registrados como necesidades especiales o vulnerables ante la pérdida de electricidad.

Pinellas County

Orden de evacuación obligatoria para los residentes en las zonas A, B y C, y para todas las casas móviles en todo el condado.

Sarasota County