Analista dice que Evo Morales está “moralmente” inhabilitado para las elecciones 2025

Marcelo Silva considera que hay tres factores que afectarán al líder del MAS, uno de ellos es el proceso por el presunto delito de trata que es investigado por la Fiscalía de Tarija.

Fuente: Unitel

Con miras a las elecciones presidenciales 2025, el analista y politólogo Marcelo Silva, señala que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, está inhabilitado “moralmente” debido a una investigación en su contra por un caso de trata y tráfico de personas.

“Morales ya está inhabilitado moralmente para ser candidato para elecciones 2025, por tres razones. Morales tiene asuntos pendientes con la justicia que tiene que esclarecer y no son temas políticos, son temas de alta sensibilidad, de posible vulneración de los niños y adolescentes”, dijo Silva en entrevista con UNITEL.

En caso de ser habilitado para las elecciones presidenciales, Silva señala que, otro punto que también afectará la candidatura de Morales será la reelección presidencial que fue promovida por el exmandatario para permanecer en el poder.

“Morales forzó y puso en riesgo la estabilidad de todo un país por reelegirse, cuando la Constitución y un referendo le dijo no (a la reelección). La gente no quiere más a Morales, en Palacio de Gobierno”, sostuvo el politólogo.

Un tercer elemento que también perjudicará la postulación del líder del MAS, será la situación económica por la cual está afrontando el país y que esto influirá en el voto del ciudadano, en caso de ser habilitado, agregó.

“Morales es cómplice con Luis Arce del momento de crisis que está viviendo el país. (Evo) no puede desconocer el fracaso del modelo económico que nos planteó el MAS, también es culpa de Evo”, explicó el analista.

En relación a la investigación contra Evo, el caso salió a la luz el 2 de octubre. La información que hasta ese momento manejaba la Fiscalía señala que en mayo del 2018 se emitió una partida de nacimiento en Tarija, en la que figura como padre Evo, y la madre sería una adolescente de 16 años.