Angélica Ponce califica de “guerra sucia” denuncia en su contra sobre creación de una comunidad

La autoridad de la Madre Tierra negó tener tierras en el departamento de La Paz y anunció un proceso penal contra la excandidata Ruth Nina.

La directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce, calificó de una “guerra sucia” la denuncia que la vincula a la creación de una comunidad presuntamente “fantasma” en el departamento de La Paz con el objetivo de acceder a cuadrículas para la explotación de oro.

La excandidata presidencial Ruth Nina denunció que, en 2017, la entonces dirigente intercultural creo una “comunidad fantasma” en el departamento de La Paz junto con otras personas con el objetivo de explotar oro a través de cooperativas auríferas.

“No (he firmado nada), es un documento fraudulento, deben estar inventando. Mi firma es pública como autoridad. Seguramente lo están fabricando. Yo conozco todas las comunidades, federaciones, no tengo un solo pedazo de tierra ni nada (en La Paz). En vano me están calumniando, yo voy a presentar a la señora una demanda oficial y no voy a hacer una guerra sucia como lo está haciendo ella. Me va a tener que responder la señora”, afirmó Ponce en declaraciones a la ANF.

La excandidata presentó el lunes pasado un documento como prueba de la creación de la “comunidad fantasma de Alto San Felipe” en el corazón mismo de la comunidad Esmeralda, ubicada en la localidad de Zongo, perteneciente al municipio de La Paz.

En dicho documento está una firma que según la denuncia sería de Ponce, cuando era dirigenta de las mujeres Interculturales y de una exautoridad de gobierno. Asimismo, el acta señala que la “comunidad Alto San Felipe” fue creada el 29 de julio del 2017 y pertenece al municipio de Coroico. Sin embargo, ese dato no sería verdad porque el lugar donde prevén explotar oro pertenece al municipio de La Paz.

La directora de la Madre Tierra negó la acusación, cree que la excandidata es una enviada del evismo, utilizada por el diputado Héctor Arce, debido a que la presentación de su denuncia fue con panfletos.

“Yo no tengo un solo pedazo de tierra en La Paz, no tengo nada de conocimiento de minas, realmente no sé cómo será esa parte, cómo manejarán el tema de lo que ella hablaba, eso de cuadrillas, no sé qué es. Desconozco totalmente”, complementó Ponce.

Dijo que está dispuesta a someterse a una investigación en caso que se active uno.

