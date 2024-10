ANH controla venta de gasolina en surtidores, reporta que filas empiezan a reducir en La Paz

Los puntos de bloqueos carreteros impactan en el suministro de combustibles y generan un perjuicio al país. Ante este escenario, en coordinación con la ANH, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desplegó esfuerzos adicionales y replanteó su logística de abastecimiento.

La Paz, 21 de octubre de 2024. – La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) desplegó personal para controlar la venta de gasolina en estaciones de servicio y reportó que las filas comenzaron a reducir en La Paz.

En contacto con Bolivia Tv, el director Distrital de la ANH, Carlos Cordero, explicó este lunes que las 20 estaciones de servicio habilitadas las 24 horas, para la venta continua de gasolina, en los municipios de La Paz y El Alto, comenzaron a facturar a partir de las 23h00 del domingo.

“Todo el volumen (de gasolina) que se está dando es para que las estaciones de servicio, estas 20 tengan un flujo continuo en la comercialización (es decir) para que las ventas y las filas vayan disminuyendo”, dijo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Indicó que por ejemplo en estaciones de servicio de la zona Miraflores, de la ciudad de La Paz, las filas por combustible “se están reduciendo” en comparación con la mañana del domingo, cuando se observó colas largas.

“24 horas después ya se está viendo que las filas han estado reduciendo. Un ejemplo es esta estación de servicio, que llegaban la fila unas dos cuadras y ahora hay como unos 15 a 30 vehículos”, remarcó, desde el surtidor “Kantuta”, ubicado en la avenida Busch.

Añadió que cumpliendo los requisitos del Decreto Supremo 4910, en las estaciones de servicio, se vende hasta 5 litros en bidón para aquellos vehículos que no puedan llegar hasta este lugar a cargar debido a que se les terminó el combustible.

Respecto al abastecimiento de diésel, aseguró que “no hay mayores inconvenientes”.

Cordero informó también que un total de 72.000 litros de las gasolinas: Especial, Premium Plus y Especial Plus se disponen en las estaciones de servicio de La Paz para “que el abastecimiento sea continuo y no se genere ningún tipo de perjuicio a la población”.

Los puntos de bloqueos carreteros impactan en el suministro de combustibles y generan un perjuicio al país. Ante este escenario, en coordinación con la ANH, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desplegó esfuerzos adicionales y replanteó su logística de abastecimiento.

¿Cuáles son los 20 surtidores para venta continua?

En La Paz están habilitadas las estaciones de servicio: Calacoto; Cristo Autogas S.R.L.; Chasquipampa S.R.L.; Jacha Inti S.R.L.; Entre Ríos; Uruguay; Lubrican S.R.L.; Virgen de los Álamos S.R.L.; Kantuta S.R.L y San Pedro.

Mientas que en la ciudad de El Alto, las estaciones de servicio: Alto Lima S.R.L.; Eduardo Yupanqui Quispe Sucursal Ventilla; Ecopetrol; Apóstol Santiago; Chusamarca; Dragón de Oro; El Paraíso S.R.L.; Interoceánico; Las Rosas S.R.L. y M&G Camino Real.