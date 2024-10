Ante caída de exportaciones, prevén menores ingresos por exportaciones de derivados de soya

Fuente: Unitel

Ante la caída de las exportaciones de soya y sus derivados, el gerente técnico de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Rafael Riva, contempló que para la presente gestión se tendrán menores ingresos y menor cantidad de dólares para el país.

Sacando a relucir los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el ejecutivo de la Cadex sostuvo que -al mes de agosto- las exportaciones bolivianas cayeron un 21% en términos de valor y aproximadamente 18% en términos de volumen. Mientras lo que respecta a la exportaciones agrícolas, cuyo principal producto o sector es la soya, estas han caído en alrededor de un 26%.

“Esto se debe a lo que es una baja producción en tema de granos que hemos tenido por efectos climatológicos y eso ha afectado a toda la cadena productiva. No hubo grano que procesar, entonces no hubo harina, no hubo aceite”, señaló Riva en entrevista con Canal Rural.

Además, se conoce que dos de las diez principales agroindustrias soyeras del país paralizaron sus operaciones debido a la falta del grano, materia prima que se procesa para obtener productos como el aceite, harina o torta de soya, según la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob).

En este sentido, Riva consideró que para la presente gestión las exportaciones del complejo soyero estarán en torno a los $us 1.200 millones, a diferencia de otros años en los que incluso se superó la cifra de $us 2.000 millones.

“Debemos producir más para exportar más y generar más empleo y más divisas para el país”, sostuvo el ejecutivo, en un contexto en el que el sector soyero espera la dotación de diésel para iniciar con la siembra del grano.

Según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), para la campaña de verano 2024 – 2025 se prevé sembrar una superficie de 1,3 millones de hectáreas de soya..