Ante la permanente escasez de dólares se agrava la situación de gremiales, transportistas y Conamype

Fuente: ANF

El cierre de unidades productivas, la demora en el pago de créditos, la baja importación de productos, entre otros, son algunas de las consecuencias que están agravando la situación de los gremiales, el transporte pesado y la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) debido a la escasez del dólar en el país.

El dirigente de la Confederación del Transporte Pesado Internacional de La Paz, Domingo Ramos, en contacto con la ANF, dijo que, si bien están recibiendo apoyo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) para obtener divisas, no es suficiente porque deben recurrir a esa institución de manera permanente.

“El licenciado Willy Carranza nos está coadyuvando para la adquisición de dólares, pero no podemos estar cada vez pidiendo favores y no es suficiente, por tanto, seguimos teniendo inconvenientes para conseguir dólares. El transporte pesado no va a poder cumplir con el pago de sus deudas bancarias ni con el pago de impuestos”, explicó.

Desde febrero de 2023, la divisa norteamericana ha dejado de circular en el país, esa situación se agudizó esta gestión y afectó a diferentes sectores, los que se movilizaron ante la falta de soluciones por parte del Gobierno.

Dificultades

En ese sentido, el dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, César Gonzales, afirmó que dos de 10 importadores están logrando internar mercadería al país debido a la escasez de divisas, incluso algunos tuvieron que recurrir a los soles peruanos y cambiarlos a dólares, en la frontera del país.

“Actualmente, de cada 10 importadores solo dos están logrando meter mercadería con mucha dificultad, ya que se deben hacer llegar los dólares a las empresas. Muchos han recurrido a los soles peruanos y luego han podido comprar dólares. Están buscando mecanismos para cumplir con los proveedores”, precisó.

A la vez, señaló que esa situación está dificultando la importación de mercadería para las fiestas de fin de año, ya que el pago a los proveedores se debe realizar tres meses antes, advirtió que diversos productos llegarán con un valor más alto debido a tres factores.

“Estamos a poco de que sea Navidad y el pago para traer mercadería se debe realizar tres meses antes, los que han logrado hacerlo podrán tener mercadería, pero el resto no. Se está afectando a la importación de juguetes, mercadería para ferretería, regalos y consideramos que los productos van a llegar caros por el tema del dólar, el pago de las navieras que se ha duplicado de 3.000 a 6.000 dólares y la comisión de los bancos”, detalló.

Al respecto, la presidenta de la Conamype, Helen Rivero, indicó que aún tienen dificultades para la importación de insumos para la elaboración de diferentes productos, el cual ocasionó que muchas micro y pequeñas empresas paralicen su trabajo y otras cierren. Lamentó que las medidas del Gobierno no hayan tenido resultados.

“Esta situación es insostenible, a causa de la falta de dólares no podemos importar insumos para la elaboración de productos, la importación de cuero, tela y otros elementos. Esto va a derivar en el cierre de las unidades productivas, anteriormente ya se han cerrado varias micro y pequeñas empresas, se ha tenido que despedir a los trabajadores porque el dinero ya no alcanza”, indicó.

Mercado paralelo

Por otra parte, el dirigente del transporte dijo que están consiguiendo las divisas entre Bs 11 hasta Bs 12 en el mercado paralelo, casi al doble del tipo de cambio oficial.

“Nosotros estamos consiguiendo el dólar en 11 bolivianos y hasta 12 bolivianos en el mercado paralelo, eso es de acuerdo a los lugares donde están los librecambistas. En el banco es difícil conseguir dólares, muchos de nuestros afiliados deben recurrir al mercado paralelo porque no podemos esperar la respuesta de la Asfi”, señaló.

Rivero, denunció que el Banco Central de Bolivia (BCB) no les vende ni $us 50 y en el mercado negro el tipo de cambio supera los Bs 12.

