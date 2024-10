“Anticrético inteligente”, una “rara” modalidad de estafa inmobiliaria

Anticréticos “inteligentes” o “innovadores” es la nueva y “rara” modalidad inmobiliaria irregular que puede terminar en estafa.

Hay decenas de familias que desde hace años denuncian públicamente este tipo de “servicios” sin conseguir justicia. Solo en un caso con múltiples víctimas, se llegó a contabilizar un daño económico millonario.

“En esta modalidad se capta a personas que buscan un bien inmueble en anticrético, para pedirles su dinero en calidad de inversión. A cambio de ese capital (sea el monto que sea), ofrecen jugosas ganancias y pagarles, con los intereses de su inversión, un alquiler del inmueble que deseen”, explicó el abogado penalista Eusebio Vera.

De acuerdo con los testimonios que Visión 360 recogió, los nuevos “inversionistas” se convierten en víctimas de estafa al cabo de algunos meses, cuando quienes ofrecen el “negocio” desaparecen y dejan de pagar el alquiler. Los arrendatarios al no recibir el pago los desalojan, quedando así las víctimas sin techo y sin su capital.

“Acá en Santa Cruz no hemos visto publicidad o alguna denuncia directa en la Cámara. Pero, por comentarios de algunos de nuestros afiliados, sabemos que hay por lo menos dos empresas (no afiliadas) que usan este tipo de modalidad. Tenemos nuestras observaciones…”, afirmó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Caincruz), Franz Rivero.

Entre sus observaciones está que este tipo de contratos riesgosos rompe el principio de dar la mayor protección y seguridad posible, tanto al propietario del inmueble como a quien ingresa en anticrético o alquiler. “Pero la observación más preocupante es que se pudiera estar encubriendo operaciones financieras que deberían ser reguladas por la ASFI”.

El presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), Juan Pablo Saavedra, señaló que para verificar si esta modalidad es una intermediación financiera se debe verificar qué dicen los contratos. “Pero ya, por como se describe, suena a una relación contractual medio rara. Cuando se lidia con una empresa particular debe estar muy bien informado si es legal, cómo funciona y en qué condiciones ”.

Oferta imperdible

“Con nuestro servicio de anticrético innovador, eliges dónde vivir y haces que tu dinero trabaje para ti. En un año recuperarás todo. Tu inversión inteligente trabajará por ti mientras tienes un alquiler al que no podrías acceder con un anticrético”.

Esa es la oferta que encontró Patricia (nombre ficticio en resguardo de su seguridad). El anuncio le llegó mediante una de sus cuentas en redes sociales en las que buscaba un garzonier en anticrético.

“Parece imperdible. Si uno no es desconfiado solo piensa en que vas a tener ganancias y en estos tiempos eso viene como anillo al dedo”, dice Patricia.

Tras una revisión de las páginas en las que se ofrecen y demandan anticréticos y alquileres, Visión 360 halló algunos anuncios de este tipo. No son muy comunes, pero entre los pocos que existen, algunos, incluso tienen publicidad pagada.

Uno de los anuncios que llamó la atención fue el de una empresa registrada como constructora en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Su página tenía anuncios actuales, pero no muy frecuentes.

En los anuncios, esta empresa llama a esta modalidad “anticréticos innovadores”.

“¿Preocupado por la crisis económica? En tiempos de incertidumbre, cada decisión financiera cuenta. En (…) te ofrecemos una nueva forma de tener tu anticrético que convierte tu capital en una herramienta de estabilidad y crecimiento”, ofrece la publicación.

Entre sus “beneficios clave” ofrece: protección ante la inflación, rentabilidad garantizada en 365 días, uso de los intereses para cubrir tu alquiler sin tocar tu capital, recuperación del 100% del dinero en la misma moneda y seguridad financiera en tiempos difíciles.

Visión 360 monitoreó la solicitud de información de dos posibles clientes. A la primera, una mujer con un hijo, le enviaron mensajes con el mismo tenor de su anuncio en RRSS. Le explicaron que lo primero era indicar el monto del anticrético que podría pagar, la zona en donde le gustaría vivir, cuántas habitaciones y si requería garaje.

“Si no tenemos una propiedad del grupo empresarial o de alguna inmobiliaria asociada, buscamos en el mercado un alquiler que reúna las características solicitadas y dentro del presupuesto”, se ofreció.

En caso de proceder, se indicó, se realizaría un Contrato Protocolizado de Reconocimiento de Deuda por el total del dinero entregado. Además, se firmaría el Contrato de Alquiler pagado por 12 meses.

En un segundo caso, un varón contactó a la empresa. Al recibir la información, realizó más preguntas sobre la garantía de que no perdería su dinero. En ese momento la empresa dejó de responder. En ninguno de los dos casos se precisó cómo y en qué se invertiría el dinero que se entregaría a la empresa.

Cuando Patricia se encontró con estos anuncios y recibió similares respuestas, dudó. Decidió googlear “inversión inteligente”, “anticretico innovador”, “anticrético inteligente”. En la pantalla de su computadora le saltaron al menos dos empresas que ofrecían “servicios” similares, una era la misma que Visión 360 monitoreó. Además, le salió una publicación de una persona que advertía sobre una estafa millonaria.

Jireh, la estafa millonaria

En 2018, Celia (nombre convencional en resguardo de su seguridad) se fijó en un anuncio similar al que vio Patricia, pero no lo hizo en redes, sino en una agencia inmobiliaria. Se encontraba desesperada en busca de un departamento y ahí le ofrecieron un anticrético inteligente.

“Me dijeron que me darían el alquiler y podría invertir en la inmobiliaria. Yo les di 40 mil dólares. Al inicio fueron pagando, luego se hicieron buscar; contraté un abogado y me enteré que había otras personas estafadas”, relató.

Para convencerla le dijeron que la inmobiliaria era parte de una Financiera Privada Jireh. Le dijeron que trabajaba con varios grupos de prestamistas y que “no había pierde”.

Como ella, Martha -otra víctima- se enteró de la oferta y firmó su contrato ese mismo año. A ella le dijeron que depositaría su dinero en una “banca inteligente”. “Los contratos vencieron en 2019. Los busqué y no contestaban el teléfono”. Pero ellas son solo dos de las víctimas.

“Los propietarios de Jireh, los esposos Daniel C. y Luciana P., firmaban los contratos por alquiler, con la salvedad de que el lugar sería habitado por terceros. Incluso pagaban por adelantado unos tres o seis meses, pero una vez que se cumplía este plazo desaparecían. Se quedaban con el monto del anticrético y ya no pagaban los alquileres. Ya eran doblemente víctimas, por un lado se los despojó de su capital y por el otro fueron desalojados”, contó a Visión 360 el jurista Eusebio Vera.

El abogado Eusebio Vera habló con Visión 360. Foto: Leny Chuquimia / Visión 360

Hace algunos años, a la oficina del jurista penal llegó una primera víctima desesperada. Revisó el caso y vio con pena que no podía hacer mucho porque el contrato había sido blindado con una cláusula que indicaba que, al incumplimiento, el proceso debía agotarse en la vía civil. Parecía un caso perdido.

Sin embargo, las víctimas fueron apareciendo una tras otra. Solo en las investigaciones Vera logró reunir más de 70 contratos de familias enteras que quedaron sin nada.

“No hicieron distinción, había personas adultas mayores, personas con discapacidad, familias que tenían anticréticos de 80 mil dólares y quienes tenían cinco mil. No les importó nada”, afirmó el abogado.

Todos tenían el mismo contrato y la misma cláusula.

“Pero como ya eran muchas víctimas eso nos mostró que había una forma de actuar. Vimos un modus operandi y la malicia al suscribir los contratos y eso convirtió el caso en un proceso penal con víctimas múltiples”, señaló Vera.

La irregularidad no solo estaba en los anticréticos y la inmobiliaria, sino en la financiera privada que no tenía autorización de la ASFI. A Jireh, incluso, le llamaban el banquito. Y es que según Daniel C. y Luciana P., el dinero de los “anticréticos inteligentes” era dado en préstamo a comerciantes, feriantes y otros.

Les decían que el dinero nunca estaría quieto, que no había pérdida, pues siempre hay gente que necesita dinero.

Víctimas de la estafa y de la impunidad

A la fecha se desconoce la cantidad real de víctimas en el caso Jireh. El abogado penalista Eusebio Vera no es el único jurista que intervino en estos procesos. En La Paz y Cochabamba hay varios grupos de víctimas, a los que se suman decenas de procesos personales.

Y es que, aunque la denuncia es antigua, los victimarios lograron retardar la justicia y mientras ello pasaba seguían captando más víctimas.

“Estas personas crearon una empresa financiera y captaban inversiones, para la misma, a través de su inmobiliaria. Ofrecían como garantía terrenos que ya estaban en litigio. Son más de 40 familias y el Ministerio Público aceptó solo una denuncia”, relató el abogado Fernando del Carpio.

Denunció que las demandas fueron desestimadas, que los procesos no avanzan.

“La dueña (Luciana P.) me dijo que la demandemos, que la metamos a la cárcel, que igualito no va pagar, que tenía un montón de demandas que le pedían lo mismo”, relató una de las afectadas.

Las amenazas eran iguales por parte de Daniel C. Las declaraciones de un proceso al que Visión 360 tuvo acceso señalan que al ser increpado por una de las víctimas este respondió que por más denuncias que se le hagan, la justicia en el país solo funciona “para quien tiene más dinero”.

Antes de firmar, cualquier documento debe ser revisado por un abogado.

Foto: Leny Chuquimia / Visión 360

Vera denuncia los favoritismos. Señala que el proceso que él siguió logró una detención domiciliaria, pero que luego la parte acusada presentó un amparo que la dejó sin efecto. Denunció que nunca se aceptó la ampliación de las investigaciones a las notarías que intervinieron en la realización de los contratos ni a los familiares que colaboran en la estafa cual si fuera un clan.