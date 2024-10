Aprehenden a chofer del Viceministerio de Coca acusado de conducir con “aliento alcohólico” y secuestran vehículo oficial

Fuente: Unitel

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, procedió con la aprehensión del chofer del Viceministerio de Coca acusado de conducir “con aliento alcohólico”, mientras que el vehículo oficial fue secuestrado y trasladado a oficinas de la fuerza anticrimen de la calle Sucre, según el viceministro de Coca, Ernesto Mamani. Este hecho sucedió la noche del miércoles en la zona de Villa Fátima.

“Yo no he podido hablar con el chofer, me indican (policías) que estaba con aliento alcohólico (…) Nosotros no vamos a tolerar a ese tipo de funcionarios que hacen quedar mal a las instituciones”, dijo el viceministro Mamani, tras salir de las oficinas policiales.

Mamani alegó que la noche del miércoles se encontraba reunido con autoridades del Ejecutivo y que el motorizado estaba bajo el resguardo del chofer.

“Ayer estaba en reuniones con el ministro de Minería y casi a media noche me he constatado por una llamada que la movilidad estaba en las oficinas de la Felcc”, dijo el viceministro.

La autoridad expresó su molestia por el funcionario público que incurrió en el delito de uso indebido de influencias. Mamani dijo que este jueves debió viajar al norte paceño para cumplir con su agenda, sin embargo, dijo que deberá esperar hasta solucionar este caso.

“Hoy (jueves) tenía que viajar a la región de La Asunta (Yungas) ya que mañana tengo eventos importantes. Ahora voy a tener que andar a pie”, dijo

Tras este hecho, Mamani dijo que están realizando las acciones para levantar el secuestro del motorizado a tiempo de señalar que el chofer será despedido del cargo.