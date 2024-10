Así es la vida en el ‘búnker de los multimillonarios’. Una isla blindada donde vive Jeff Bezos o la hija de Trump

Tener una gran cantidad de dinero en la cuenta bancaria convierte a cualquier persona en el blanco de muchas miradas

. Esto hace que estas personas traten de buscar siempre el hecho de vivir con la máxima privacidad posible, alejados del resto de la sociedad. Y en el planeta hay un lugar que les ofrece esta privacidad que necesitan: Indian Creek Village.

Esta villa se llega a considerar una ‘isla-búnker’ para millonarios que ofrece la opción de vivir en mansiones con la máxima privacidad posible y en paz. Todo esto alejado por el agua del resto de la sociedad. ¿El requisito para vivir aquí? Tener en torno a 20 millones de euros, que es lo que cuesta de media una de las mansiones en esta isla en Miami Beach en Florida.

Un búnker sobre el agua para los millonarios del mundo

Esta isla cuenta con una extensión de 1,2 kilómetros cuadrados y se ubica en Biscayney Bay a 12 km del centro de Miami. Pero esta no isla no ha surgido de manera natural, sino que fue fruto de un proyecto del siglo XX frente a la costa para poder construir una isla más grande. El problema es que no salió bien y se quedó como una simple villa de lujo para este tipo de famosos.

Vistas al mar, mansiones, campos de golf y otros vecinos que tienen el mismo deseo de tener privacidad en sus vidas. Esto es lo que se encuentra en esta isla, además de un equipo de seguridad propio de 13 personas que patrullan tanto por tierra como por agua para que nadie ajeno a la propiedad pueda acercarse a las mansiones. El principal objetivo es evitar a los paparazzi.

En torno a 100 personas son las residentes de esta pequeña isla de lujo. En los últimos años, se ha sumado una nueva cara al vecindario que ha puesto de nuevo en el foco a esta villa, como es el propio Jeff Bezos, que adquirió una residencia para poder vivir de una manera más tranquila.

Pero no solo Bezos vive en esta villa. Entre sus vecinos, se puede encontrar a Ivanka Trump, hija de Donald Trump, y su esposo Jared Kushner, que adquirieron una vivienda por 32 millones de dólares. También destaca la presencia de Gisele Bündchen, modelo brasileña, o el jugador de fútbol Tom Brady.

Si nos acercamos al terreno nacional, un español también ha estado durante muchos años viviendo en esta especie de búnker sobre el agua. Hablamos de Julio Iglesias, que estuvo allí residiendo y también compró otros terrenos en la isla para que sus hijos pudieran estar en el vecindario. Aunque finalmente terminó vendiendo todo.