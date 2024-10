Así gestó el Gobierno la visita secreta de Delcy Rodríguez a España: Ábalos la invitó y Sánchez dio el ‘ok’ por Whatsapp

“La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes, quiere verme discretamente”, escribió Ábalos. “Bien”, respondió Sánchez

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Europa Press/Contacto/Lev Radin)





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La UCO ha detallado en un nuevo informe remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo cómo se gestó la visita a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la noche del 19 de enero de 2020. Los agentes revelan que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, invitó por carta a la número dos de la dictadura de Nicolás Maduro y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobó la operación.

“Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes, quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda”, escribió Ábalos a Sánchez a través de Whatsapp. “Bien”, respondió el presidente del Gobierno. La UCO descubrió los mensajes gracias a una captura de pantalla que Ábalos envió a su estrecho asesor Koldo García y que ha sido descubierta en el análisis de los dispositivos móviles de la trama, al que ha tenido acceso Infobae España.

Delcy Rodríguez, a cuyo Gobierno se acusa de fraude electoral, tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen. El Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre ha defendido que la sala VIP de Barajas, donde supuestamente pernoctó la vicepresidenta venezolana tras aterrizar en el aeropuerto internacional, no es espacio comunitario.

Carta enviada por José Luis Ábalos a Delcy Rodríguez.

La invitación a la vicepresidenta de Maduro se formalizó en una carta firmada por José Luis Ábalos como “Secretario de Organización del PSOE”. La UCO incluye en su informe la misiva, que dice lo siguiente:

“Espero que al recibir esta carta se encuentre usted muy bien. Me sería muy grato poder conversar las posibilidades que nuestros dos países tendrán una vez embestido el Presidente Sanchez. Sera un placer invitarla a nuestro país como SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. En esa reunión me gustara hablar de las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela para salir de las sanciones, del intercambio de productos Españoles, asi como colaborar en ser participes de realizar una elecciones Democráicas en Venezuela. Tambien poder continuar con las buenas relaciones que España siempre ha tenido con ustedes. Ademas estudiar las necesidades de Venezuela de todo tipo, como MEDICINAS, ALIMENTACION, APARATOS MEDICOS Y CUALQUIER OTRA COSA QUE ESPAÑA PUEDA OTORGAR O AYUDAR. Finalizando con ayudar a las empresas españolas que puedan estar en este momento en el país como las que podrán incorporarse en un futuro. Sin mas, espero poder confirmar antes del dia 18 su llegada, ya que eso significara que tendremos GOBIERNO y podremos empezar a trabajar (sic)”.

Aldama organizó el viaje

Los agentes de la UCO señalan al empresario Víctor de Aldama, nexo entre la trama Koldo y el Gobierno, como el conseguidor de este viaje. La carta anterior, según los investigadores, “muestra cómo Aldama se habría valido de las más altas instancias del MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) para organizar este viaje”.

Una vez que Delcy Rodríguez accedió a la visita secreta, el ministro José Luis Ábalos se lo comunicó al presidente del Gobierno vía Whatsapp. Cuando Sánchez dio luz verde a la operación, Ábalos envió la captura de la conversación a Koldo García, que le contestó “Cuanto te quiero”. El entonces ministro de Transportes replicó: “Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas”. Ya aprobado el viaje, Koldo inició “los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera”.

Ábalos pide personarse como perjudicado en el ‘caso Koldo’ tras la auditoría de Transportes.