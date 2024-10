Así se conocieron Justin Bieber y P. Diddy. ¿Cuándo fue su último encuentro?

En los últimos días, el nombre de P. Diddy ha resonado en los titulares de los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como también en redes sociales. El rapero se encuentra en el ojo del huracán por las denuncias en su contra por tráfico sexual en las peligrosas fiestas que realizaba en sus mansiones, a las que asistieron múltiples figuras del espectáculo.

Entre la lista de famosos implicados aparece Justin Bieber, quien también asistió a las escandalosas reuniones que terminaban en el consumo de drogas y sustancias alucinógenas.

¿Cómo se conocieron Justin Bieber y P. Diddy?

El rapero apareció en la vida del ex de Selena cuando él tenía 15 años. Desde entonces, mantuvieron una relación cercana. De joven, Bieber aseguraba que el productor era una de sus inspiraciones para ser exitoso.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el 2009, Justin publicó un video en su canal de YouTube donde reveló que pasó 48 horas a solas con P. Diddy. De acuerdo con lo que dijo el rapero en ese momento, no podía contar qué estaban haciendo específicamente, pero que era “el sueño de cualquier quinceañero”. Un año después, se volvieron a reunir. Esa vez, Sean Diddy le habría expresado a Justin que lo veía diferente, en cuanto a su actitud. En el 2014 el también empresario organiza una fiesta en el Día de trabajo de Estados Unidos, donde todos los asistentes llegaban vestidos de blanco. En ese entonces, la modelo Kloé Kardashian aseguró que Bieber asistió a esa celebración en la que “la mitad de la gente que estaba allí estaba desnuda”.

En el 2016, el intérprete de Stay cumplió 22 años. Diddy le dio una chaqueta como regalo de cumpleaños. Cuatro años después, en el 2020, el artista concedió una entrevista refiriéndose a la cantante canadiense Billie Eilish.

“Fue difícil para mí ser joven y estar en la industria sin saber en lo que se convertiría y todos diciendo que me aman. Quiero que sepa que puede contar conmigo. No quiero perderla y no quiero que pase por lo que pasé yo, no se lo deseo a nadie”. Aunque se desconoce por qué dijo eso, algunos relacionaron esas palabras con sus encuentros con P. Diddy.

¿Cuando fue la última vez que Justin Bieber se vio con P. Diddy?

En el 2021 tuvieron un nuevo encuentro que quedó registrado en video. Se cruzaron en una calle y se dieron un amistoso abrazo. La última vez que fueron vistos juntos fue en el 2023 cuando se unieron para la grabación de la canción Moments.

Bieber recordó en ese momento la vez que, cuando tenía 14 años, escribió un tema para el rapero. “Recuerdo haber ido a la oficina de mi hermano Diddy para presentarle una canción que escribí para él cuando tenía 14 años, lamentablemente la canción era una basura”.

¿Qué ha dicho Justin Bieber tras el arresto de P. Diddy?

En medio del escándalo por las denuncias que tiene en su contra, varios famosos han aparecido públicamente a dar sus versiones sobre las polémicas y pesadas fiestas.

Muchos han esperado la declaración de Justin, pero, hasta el momento, no se ha referido. Al parecer, el artista canadiense está enfocado en su faceta como padre y no quiere estar involucrado en ningún escándalo.

El portal DailyMail aseguró que fuentes cercanas al cantante afirmaron que está perturbado con el escándalo: “Muchas personas que ayudaron a convertirlo en quien es eran muy cercanas a Diddy y eso lo ha desequilibrado por completo. Justin no responderá sobre esto. […] Se tomó un largo descanso de Diddy y se distanció de él. Apareció en el álbum más reciente de Diddy y, si hubiera sabido algo de esto, no habría hecho nada”.