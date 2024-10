Así son los túneles desde los que Hezbollah planeaba lanzar la operación «Conquista de Galilea» contra el norte de Israel

Las Fuerzas de Defensa descubrieron una elaborada infraestructura subterránea bajo zonas civiles en el sur del Líbano y afirman que estaba destinada a una ofensiva masiva contra comunidades fronterizas similar a la que lanzó Hamas el 7 de octubre

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/10/usPCZdsd-34142307.mp4 Los túneles de Hezbollah desde los que planeaba lanzar la operación «Conquista de Galilea» contra el norte de Israel

Fuente: infobae.com

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han revelado una extensa red de túneles subterráneos en el sur del Líbano, que según afirman, fueron construidos por Hezbollah para lanzar una operación a gran escala contra comunidades israelíes en la región de Galilea. Este descubrimiento se produce en medio de una escalada militar que ha llevado a Israel a realizar una incursión terrestre en territorio libanés, en lo que describe como un esfuerzo por “evitar otro 7 de octubre”.

En un comunicado emitido el miércoles, las FDI informaron que sus fuerzas “siguen operando contra la infraestructura terrorista de la organización terrorista Hezbollah en el sur del Líbano”. Las tropas de la División 91 descubrieron lo que describieron como “un sistema de pozos e infraestructura subterránea, que incluía espacios habitables y equipados”, donde encontraron “numerosas armas”.

Según las FDI, que publicó un video que muestra la destrucción de los túneles, esta infraestructura iba a ser utilizada por la unidad de élite “Radwan” de Hezbollah como parte de un plan denominado “ocupación de Galilea”. El ejército israelí afirma que la ruta de los túneles “se encuentra en el corazón de un pueblo, debajo de las casas de ciudadanos libaneses”, acusando a Hezbollah de utilizar cínicamente instalaciones civiles como cobertura.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/10/b2S0SHGH-34142307.mp4 Destrucción de los túneles de Hezbollah en el sur del Líbano

Las FDI también publicaron un video de una soldado recorriendo uno de los túneles descubiertos. “Cruzamos la frontera hacia el sur del Líbano para ver qué ha estado haciendo Hezbollah”, explica la militar. “Los pueblos del sur del Líbano incrustándose debajo de casas civiles, preparándose para un ataque al estilo del 7 de octubre en el norte de Israel, tardando años en construirse”.

La soldado describe habitaciones equipadas, baños, almacenes con generadores y depósitos de agua, indicando que “los terroristas podrían quedarse aquí durante semanas”.

“Esto no se parece en nada a los túneles que vimos en Gaza”, dice la soldado, que no fue identificada.

“Los terroristas podrían quedarse aquí durante semanas”, dice el ejército.

Según su relato, las fuerzas israelíes encontraron “camas aquí con comida en la mesa, uniformes, minas PKS, rifles AK 47. Todo listo para para utilizar desde este bunker”.

“Evitar otro 7 de octubre”

El humo ondea sobre Kfar Tebnit, visto desde Marjayoun, cerca de la frontera libanesa con Israel (REUTERS/Karamallah Daher)

El desmantelamiento de los túneles de Hezbollah es uno de los principales objetivos de la intervención israelí en el sur del Líbano. Jerusalén dice que opera en la zona para “evitar otro 7 de octubre”, en referencia al ataque de Hamas que dejó 1.200 israelíes muertos y 250 secuestrados el año pasado.

Los videos de este miércoles fueron publicados después que el ejército realizara un recorrido con la prensa internacional por algunos de los túneles hallados en la zona de Labouneh, una pequeña aldea en las montañas del sur de Líbano a unos 4 kilómetros de la costa mediterránea, situada frente a la localidad israelí de Hanita. Las localidades se encuentran a 200 metros de distancia pero divididas por una valla fronteriza infranqueable desde 2006, que ahora ha roto el Ejército israelí.

“Este no es un túnel defensivo, aquí no hay un puesto militar ni un sistema de alarmas. No es así como se construye un puesto defensivo, sino un puesto operativo de ataque”, dijo un coronel de la reserva Rotem en declaraciones a los medios internacionales durante el recorrido.

La boca de un túnel de Hezbolá que, según el ejército israelí, se encuentra a 200 metros de un puesto de la ONU y a menos de un kilómetro de la frontera libanesa con Israel. (REUTERS/Artorn Pookasook)

Por su parte, el teniente coronel israelí Tomer Keidar señaló el hallazgo de “equipamiento médico y grandes dosis de anestesia” en los túneles, sugiriendo que Hezbollah “planeaba un ataque terrorista como el de Hamas contra civiles israelíes”.

La operación israelí en territorio libanés ha provocado una escalada en el conflicto. Según cifras oficiales, más de 1.500 libaneses han muerto desde el inicio de la incursión terrestre hace dos semanas. Las FDI afirman que más de 800 de los fallecidos eran terroristas de Hezbollah.

“Más que una organización terrorista”

Un complejo subterráneo de Hezbollah repleto de armas y municiones, (FDI/Reuters)

El general Norkin, al mando de una de las cuatro divisiones que operan actualmente en Líbano, explicó que la misión comenzó como defensiva pero evolucionó a una maniobra terrestre. “Empezamos con una misión defensiva de nuestra frontera, y cuando comenzó la maniobra terrestre hace un par de semanas, mi división se unió a la misma al otro lado de la divisoria en el área de Labouneh”, declaró.

El coronel Oliver Rafowicz afirmó a EFE que “Hezbollah es más que una organización terrorista, es un grupo muy bien estructurado, el mayor ejército terrorista del mundo, con un increíble y moderno arsenal armamentístico procedente de Irán, Rusia y Corea del Norte”.

La escalada del conflicto ha provocado el desplazamiento de más de 1,2 millones de libaneses, según reportes, mientras que aproximadamente 80.000 israelíes han sido evacuados de la zona fronteriza norte.

Israel ha intensificado sus acciones militares no solo en el sur de Líbano, sino también en Beirut y el valle de la Bekaa. Estas operaciones incluyen intensos bombardeos seguidos por incursiones terrestres, lo que ha llevado a la evacuación forzosa de un centenar de poblaciones en el sur del país.

La respuesta de Hezbollah a estas acciones ha sido un aumento en el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel, lo que según el grupo terrorista respaldado por Irán es una muestra de “solidaridad” con el pueblo palestino de Gaza. Este intercambio de fuego ha mantenido la región en un estado de tensión constante desde octubre de 2023.