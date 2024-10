Atracos en el Plan Tres Mil: vecinos dicen que un auto azul está implicado en al menos tres casos

La noche del lunes una mujer fue víctima de robo en el barrio Paraíso, en el Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra. Señala que personas, a bordo de un auto, le jalaron su cartera, la tumbaron y la arrastraron un par de metros. Otros vecinos señalan que el mismo motorizado está implicado en al menos tres casos.

Mirian Montaño, víctima del último robo, señala que bajó del trufi y caminaba rumbo a su vivienda, cuando un motorizado de color azul se acercó, un hombre sacó medio cuerpo por la ventana y le jaló la cartera, haciéndola caer y arrastrándola varios metros.

“Me siguieron, me atracaron en la calle, me jalonearon y me botaron al piso. Se llevaron todas mis cosas”, dijo la víctima.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Otros vecinos de calles cercanas, en el mismo barrio, señalaron que ese motorizado circula por la zona y se registraron otros robos.

“A mi hija le quitaron el celular, medio cuerpo sacan del auto, la arrastraron, mi hija está embarazada y por suerte no perdió a su bebé”, dijo la mamá de otra de las víctimas.