Audio revela propuesta indecente de profesor a estudiante a cambio de ayuda en el examen

La familia de la menor ya hizo la denuncia. Cuestionan que el agresor solo haya recibido detención domiciliaria.







Fuente: Red Uno

Milen Saavedra

Un profesor de educación física enfrenta un proceso por acoso y abuso sexual contra una de sus estudiantes. La víctima tiene 17 años y está aterrorizada, por lo que no ha podido volver al colegio, ubicado en Quillacollo, pese a que el agresor ya fue denunciado.

El sujeto de 42 años habría realizado propuestas indecentes a la menor a cambio de aprobarle en la materia.

«A cambio de notas en su materia, a mi hija le pidió besos, le empezó a tocar, a forcejear. Ella llegó a grabar un audio al profesor, donde empieza a hablar, le pide cosas a cambio de sus notas«, reveló la madre de la víctima.

La madre denunció el hecho el 26 de septiembre a la dirección de la unidad educativa. No recibió respuesta y exigió que se entregue la denuncia a la Defensoría. Ahora pide justicia. El profesor fue procesado y beneficiado con detención domiciliaria este fin de semana. Además, no recibió apoyo de las autoridades.

«No es justo. Las autoridades no hacen lo que tienen que hacer. Pido justicia, que el profesor esté en la cárcel. Mi hija está afectada psicológicamente, no vuelve al colegio por temor a la directora y al profesor«, agregó.

Hay una segunda menor que fue víctima del sujeto, pero sus papás viven en el exterior y su denuncia no tuvo seguimiento.

El audio grabado por la menor devela el nivel de acoso que el agresor ejercía sobre ella. El sujeto le asegura que le ayudará con las respuestas del examen.

«Sabes que me gustas. Eres la única que me gusta. Yo te voy a ayudar (…) Estando, ven conmigo un rato. No es la primera vez que te digo, es un rato«, le dice.