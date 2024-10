Balón de Oro: ‘Doblete’ de oro de Aitana Bonmatí

La jugadora del Barcelona logra su segundo Balón de Oro imponiéndose en la votación a Caroline Graham y Salma Paralluelo.

itana Bonmatí volvió a inscribir su nombre en el palmarés del Balón de Oro al imponerse en la votación a Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo. Entre las mejores del mundo también quedaron ubicadas Mariona Caldentey (8ª), Alexia Putellas (10ª) y Patri Guijarro (11ª).

Pocos pueden discutir que la temporada de Aitana volvió a ser sobresaliente. A nivel colectivo, Bonmatí conquistó un histórico póker de títulos con el Barcelona al ganar la Liga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League, mientras que con la selección española ganó la Nations League y quedó cuarta en los Juegos Olímpicos de París. A nivel individual, la de Sant Pere de Ribes jugó un total de 57 partidos y anotó 26 goles en todo el curso, siendo 41 encuentros y 19 tantos con el Barcelona y 16 duelos y 7 dianas con España.

Segundo consecutivo

«Estoy muy agradecida de volver a estar aquí, pero como siempre digo, esto no se consigue sola. Estoy muy agradecida y soy muy afortunada de estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, creciendo y ser cada día mejor jugadora», apuntó la galardonada, que agradeció al staff, trabajadores del club y al presidente del Barcelona. «Sin vosotros no conseguiría los éxitos que estoy consiguiendo», sentenció quien repite galardón. «Como las primeras veces no hay ninguna, pero es cierto que estoy muy agradecida de estar aquí. No es fácil hacer lo que hacemos cada año. Yo formo parte de un deporte colectivo en el que me encuentro rodeada de magníficas futbolistas tanto en el Barcelona como en la selección», aseveró.

Aitana repite el galardón del año pasado, siguiendo los pasos de Alexia Putellas, que ganó las ediciones de 2021 y 2022, y sumándose a los nombres deAda Hegerberg (2018)y Megan Rapinoe (2019). «Es brutal lo que está consiguiendo el Barcelona. Es fascinante. Los dos Balones de Oro de Alexia, loas dos míos. Es algo excepcional para el club. Es un orgullo formar parte del Barça. Es un club único al que se lo debo todo porque me lo ha dado todo desde que tengo 12-13 años. Espero seguir cosechando muchos títulos para el Barcelona», explicó.

Aitana compartió podio con dos compañeras de equipo como Caro y Salma. «Cualquiera de ellas podría ganarlo y todas merecen estar aquí», expuso Bonmatí, que alabó las cualidades de la noruega. «Quiero darle las gracias por esa conexión que tenemos por la banda derecha y que me hace mejor», destacó la centrocampista, que avisa que va a por más: «Lo que me lleva a estar aquí o lo que nos lleva como equipo a llegar a grandes títulos es la mentalidad que tenemos. Mientras siga teniendo esta mentalidad y ambición voy a estar dando guerra mucho tiempo. La mentalidad es lo que te mueve a llegar a estos éxitos»

Cinco españolas entre las 11 primeras

Fuera del top-ten quedaron Patri Guijarro (11ª), que logró los cuatro títulos con el Barcelona y regresó a la selección para disputar los Juegos Olímpicos -tras formar parte de la rebelión de Las 15-; Lucy Bronze (20ª), ahora en el Chelsea, pero el curso pasado vestida de azulgrana; y Ewa Pajor (29ª), quien, en sentido inverso, cambió la elástica del Wolfsburgo por la del Barcelona en verano.

Las votaciones, que se publicarán en France Football a principios de noviembre, han correspondido en esta edición a 50 periodistas especializados, uno por país, entre los que participa MARCA. Cada miembro del jurado debía votar a 10 jugadoras (con 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente) de las 30 seleccionadas. Aunque para gustos los colores, las voces discordantes no tardaron en pronunciarse, tomando como ejemplo Grace Geyoro, futbolista del PSG, que ocupó la trigésima posición.