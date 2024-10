“Basta de caudillos, es tiempo de propuestas”: cívicos cruceños cuestionan que hayan “colas para todo” y llaman a la unidad

Fuente: Unitel

“La nueva relación con el Estado es un modelo nacional para una nueva relación de las entidades territoriales autónomas con el nivel central del Estado”, así resaltó Fernando Larach, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, este proyecto que asegura se brinda como una salida a la “crisis” que atraviesa el país y que tiene como premisa mejorar la calidad de vida de los bolivianos.

Ante ello resaltó que esta iniciativa debe ser visto como un instrumento “para salir de la catástrofe en la que nos llevaron los gobernantes” pues “esta es una propuesta fruto del cabildo más grande de la historia, que hoy entregamos al país para que la sociedad civil se la apropie” y le demande a los políticos, propuestas antes que caudillismo. “Basta de caudillos, es tiempo de propuestas”, remarcó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Larach también manifestó que se debe acabar con ese caudillismo, y los cruceños debemos asumir este proyecto en unidad pues “solamente con auténtica unidad podremos imponer la salida de esta crisis, siguiendo el plan”, por lo que envió un mensaje para aquellos que van en carrera electoral señalando que “si no tienen en su agenda este proyecto, no vengan a pedir voto” porque “si no consideran la propuesta que trabajamos todos y que la pedimos todos, no pidan voto”.

La declaración de Larach se dio en la celebración por los 74 años de fundación del ente cívico, realizado este 30 de octubre, en instalaciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

”Colas para todo”

Asimismo, cuestionó que hayan “colas para todo”, incluido para hacer uso de servicios públicos, acceder a salud y educación, además que la situación económica “tampoco es normal” porque “se esfumaron los dólares del país. No hay divisas en el sistema financiero. Las consecuencias son nefastas”.

Además, observó que con el bloqueo actual hay una serie de motivaciones que han sido expresadas por los interlocutores del evismo como la “imposición de una candidatura inconstitucional”, la anulación inmediata de las causas judiciales contra Evo Morales y un acortamiento del mandato presidencial.

“(Se busca) Imponer una serie de condiciones para inviabilizar cualquier diálogo, entre ellas la candidatura de Evo Morales y la anulación de todos los procesos legales, a pesar de que esos temas no son competencias del Gobierno nacional y no está en nuestras manos resolverlos. Por el contrario, una vez más, redoblaron la apuesta por los bloqueos con el objetivo de chantajear a toda Bolivia”, apuntó.

MIRA AQUÍ. Industriales denuncian pérdidas de Bs 2.200 millones y alertan que algunas fábricas de Cochabamba dejaron de operar

“Emprendedores que no pueden pagar proveedores, lo que genera imposibilidad de importación de insumos para producir. Por consecuencia, incremento en los costos, derivado en precios más caros en los mercados. En suma, inflación”, apuntó.

Pero también apuntó que no es normal que un país que se considera libre tenga “cientos de presos, perseguidos y exiliados políticos”.

Con ello se dirigió a la ciudadanía y manifestó que “no es normal que nos acostumbremos a la sensación de inseguridad y de injusticia, de persecución”.