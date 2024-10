Beni siente el abandono del Gobierno para enfrentar incendios, piden la misma atención que a Santa Cruz

Aseguró que quedaron totalmente consternados con el desastre en la comunidad de Nueva Generación, en Riberalta, donde 22 viviendas de 28 quedaron en cenizas.

El Gobierno Autónomo del Beni siente que el gobierno central ha dejado en el “abandono” a ese departamento en su lucha contra los incendios, demandó el mismo tratamiento y atención que otorga al departamento de Santa Cruz.

Hasta la fecha son 22 comunidades intervenidas y “gravemente afectadas” por los incendios en Riberalta, en el departamento del Beni y 180 familias damnificadas, informó el secretario departamental de Desarrollo Amazónico, Jheisson Sotomayor, en declaraciones a la ANF.

“Es muy duro que estemos abandonados por el Gobierno nacional ante esta crítica situación. No se siente la ayuda”, expresó en tono de reclamo a las autoridades gubernamentales, toda vez que ese departamento se ha declarado en desastre.

La autoridad departamental pidió al gobierno central que briden “la misma atención que dan a Santa Cruz, sufrimos más que Santa Cruz. Parece que el gobierno ha centrado su atención en Santa Cruz y no en Beni”, precisó

El último reporte del gobierno sobre la superficie quemada al 22 de septiembre, era de 6,9 millones de hectáreas, los departamentos con la mayor cantidad de hectáreas incineradas son Santa Cruz y Beni. Solo en Riberalta la capital de la provincia Vaca Díez es de 160.000 hectáreas que quedaron en cenizas.

“Realmente desde que se activó la declaratoria de desastre en el Beni, no se ha sentido de manera efectiva la ayuda del gobierno nacional hacia el Beni, hacia la gobernación ni hacia los municipios”, lamentó.

Detalló que la gobernación ya no cuenta con recursos económicos, por esa razón el gobernador Alejandro Unzueta está haciendo aportes personales, e incluso muchos funcionarios realizan colaboraciones en la medida que pueden para las ollas comunes o para otro tipo necesidades.

“Son recursos personales del gobernador que nos manda, por ejemplo, a Riberalta. Los funcionarios también estamos aportando para poder llevar ollas comunes o turriles de agua”, contó el secretario departamental.

Sin embargo, describió que “nada es suficiente” frente a la necesidad de las comunidades que han sido arrasadas o que están siendo acechadas por el fuego. Expresó que es un “martirio” recibir las llamadas desesperadas de los comunarios que piden apoyo para enfrentar el fuego.

“Todos los recursos de la gobernación para este desastre se han terminado (…) Como autoridad se siente el sufrimiento de la gente”, sostuvo Sotomayor al describir que urge el apoyo gubernamental.

Dijo que llegó un avión con alimentos, pero que no es suficiente porque requieren de medicamentos, mochilas antincendios, tanques de agua para almacenar porque las cisternas no son suficientes. “La situación es totalmente devastadora, el fuego no cesa y estos días se ha reactivado”.

En comunidad Nueva Generación 22 viviendas quedaron en cenizas

Aseguró que quedaron totalmente consternados con el desastre en la comunidad de Nueva Generación, en Riberalta, donde 22 viviendas de 28 quedaron en cenizas. Es más, de seis viviendas que estaban cerca del monte, las familias no lograron salvar nada.

Mientras que el resto que estaban un poco más distantes sí pudieron sacar algunas de sus pertenencias, pero igual quedaron totalmente “chamuscadas”. Algunas familias fueron evacuadas porque el humo era insoportable .

“Se han quemado totalmente, se han quemado sus bases, sus techos, ventanas, paredes que son todo de madera. Se han quemado en un 100%”, precisó.

En algunas comunidades no se han quemado sus viviendas, pero sí sus cultivos que son sus medios de vida, porque son productores de castaña y de diversos frutos.

Una imagen que se hizo viral en redes sociales reflejó la situación estremecedora y angustiante, se ve aun comunario arrodillado viendo cómo el fuego consume las viviendas, una de ellas de él. Sotomayor dijo que esa fotografía «fue tomada cuando los comunarios fueron rebasados por el fuego«.

