Bloqueo evista: oposición dice que Evo Morales “ya no tiene bases, ni fuerzas”

Los sectores evistas convocaron a un bloqueo nacional de carreteras para este lunes. Hasta el mediodía la medida de presión estaba confirmada en las dos rutas que unen a Cochabamba y Santa Cruz.

Fuente: Unitel

Este lunes evistas bloquean dos carreteras troncales del país, se trata de las rutas antiguas y nuevas entre Santa Cruz y Cochabamba. Aunque, desde la oposición remarcaron que los evistas habían anunciado un bloqueo nacional por lo que consideran que con la movilización de este lunes, el grupo que protesta perdió fuerza.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, consideró que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales ya no tiene fuerza.

“Evo ya no tiene bases, ya no tiene fuerzas, ya no tiene ideas y ya no tiene capital político”, expresó.

Reyes remarcó que Morales Evo debe ser aprehendido en el marco de la denuncia que tiene por el presunto delito de trata y tráfico de una menor de edad.

Reyes indicó que los evistas, con el bloqueo del lunes, solo demuestran que buscan “extorsionar y condicionar un diálogo que no debe existir” al ser el tema de la denuncia una situación penal. “El Gobierno todavía escucha a los evistas, cuando lo que debe hacer es imponer la ley”, sostuvo.

A su vez, el diputado arcista, Rolando Cuéllar, minimizó la movilización y dijo que la única información que se tiene es que este lunes hay un bloqueo en Patorani, ruta que une Cochabamba – Oruro – La Paz. Ante ello, consideró que la movilización es política y perjudica a la población en general.

”No hay bloqueo en todo el territorio nacional, yo le digo al Gobierno que no se deje intimidar con amenazas mediáticas, está el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, yo les digo a cualquier bloqueadorcito métalo a la cárcel”, sostuvo este lunes en la mañana.

Aunque en la convocatoria del Pacto de Unidas evista se justifica que la medida busca “resguardar la libertad, integridad y el secuestro” del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.