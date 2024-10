Bloqueos: Fegasacruz pide que el Gobierno cumpla la ley y garantice el libre tránsito en carreteras

Este lunes arrancó la segunda semana de bloqueos en el país, lo que derivó en el aumento de precios de distintos productos, es el caso del kilo de pollo. Desde Fegasacruz lamentan que el Gobierno no garantice la libre circulación en carreteras del país.

Fuente: Unitel

En la segunda de bloqueos en el país, sube el precio del pollo en mercados de distintas ciudades bolivianas. Por ejemplo, en el caso de mercados de Cochabamba el kilo de este producto está en Bs 19, sin menudo. Mientras que en La Paz reportan que esta carne no está llegando a los centros de abastecimiento. En el caso de Santa Cruz el kilo está en Bs 17 el kilo. Aunque, este incremento de precios afecta a distintos productos de la canasta familiar.

Ante esta situación, el director de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Mauricio Pablo Serrate, lamentó que los bloqueos afectan a los productores y también a la población en general pues está sufriendo con el aumento del precio de distintos productos.

Serrate explicó que los bloqueos afectan de distinta manera a los productores, por un lado, impide que puedan recibir los insumos para las granjas y, por otro, no pueden sacar sus productos a los mercados del país. “Toda esta situación (los bloqueos) origina los desajustes en el mercado (irregularidades en el abastecimiento), que deriva en el aumento de precios”, sostuvo.

“Pedimos que la Policía cumpla la ley haciendo el desbloqueo. Pedimos al Gobierno seguridad jurídica, queremos un gobierno que cumpla la ley y que garantice a la población que tendrá un plato de comida en su casa”, enfatizó a tiempo de señalar que los bloqueos son por “peleas de dos personas” que está afectando a la población en general.

Remarcó que estos bloqueos afectan directamente a la población, que ahora tiene que ir con más dinero a realizar compras pues con la misma cantidad de antes ahora compra solo una cuarta parte de los productos que antes adquiría. Añadió que también que de forma general la economía se estancó.

“No sé cómo vamos a llegar a fin de año, con la falta de alimentos en nuestras granjas y cómo van a ser los precios a fin de año”, sostuvo al referirse a la época de mayor incremento de demanda y de costos.

El productor lamentó que, además de este bloqueo, el sector viene de una extrema sequía que provocó también grandes pérdidas. “Estos bloqueos serían en punto final, muchas granjas están cerrando día a día en el país”, sostuvo a tiempo de cuestionar que el Gobierno no garantice el tránsito por las carreteras.

Agregó que con estos bloqueos está en riesgo la seguridad alimentaria del país y la economía del país.

Serrate puntualizó que debido a que hay bloqueos constantes la gente se está acostumbrando a aumento de precios y ya no protesta. “Nos están acostumbrando a kilómetros de colas para conseguir diésel, para gasolina. La gente ya no reclama, nos están acostumbrando a que estas cosas sean normales y no lo son, son atípicas”, expresó a tiempo de cuestionar que el Gobierno no garantiza la libre circulación en las carreteras.