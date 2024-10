Camacho antes del juicio por la crisis de 2019: “No está preso el que carga manillas, preso es el que estando libre no defiende a su pueblo”

Fuente: Unitel

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando, está presente en el inicio del juicio oral por el caso de la crisis de 2019. En ese ínterin, en sus cuentas de redes sociales se publicó un mensaje que hace referencia a su encierro.

“No está preso el que carga manillas ni el que está en una celda; preso es el que estando libre, no lucha por sus ideas, no defiende a su pueblo y calla por intereses y por miedo”, reseña la cuenta de la autoridad departamental.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 en Santa Cruz de la Sierra, cuando retornaba de un acto público. Horas después fue trasladado hasta La Paz y posteriormente fue enviado al penal de Chonchocoro en el marco del caso de la crisis política de 2019.

Desde entonces ha denunciado que su detención y los procesos en su contra no tienen base legal y son parte de un plan de “persecución política”. En ese marco, ratificó su postura de que en 2019 hubo fraude y no un golpe como denunció en su querella la exdiputada del MAS Lidia Paty.

De acuerdo con el relato y las denuncias públicas que realizan distintos actores del Gobierno y del Movimiento Al Socialismo (MAS), en Bolivia hubo un golpe de Estado en contra de Evo Morales.

Esa premisa es rechazada por distintos sectores, entre ellos cívicos y opositores, que hacen énfasis en que lo que hubo en 2019 fue un fraude electoral que fue gestado desde el propio Ejecutivo nacional, que derivó en las protestas sociales.

Antes de ser gobernador, Camacho era representante cívico cruceño en 2019 y desde ese escenario lideró parte de las protestas que habían comenzado en otras partes del país por las denuncias de fraude electoral.

Marco Pumari, exdirigente cívico, habían activado por su lado las protestas en Potosí con demandas regionales, pero también por las denuncias de fraude electoral que habían lanzado el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

En medio de las protestas sociales, el entonces presidente Evo Morales renunció a la Presidencia y salió del país.