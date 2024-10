CAO deslinda responsabilidad por falta de alimentos y subida de precios, culpa a la escasez de diésel

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), reunida de emergencia este lunes, deslindó responsabilidad por una eventual falta de alimentos o encarecimiento de los precios, debido a que el Gobierno no está garantizando la provisión de diésel, además el bloqueo “evista” está jugando al contrario.

“Los productores agropecuarios informamos que cualquier inconveniente en el abastecimiento de alimentos como la escasez o subida de precios no es responsabilidad de nosotros los productores, los bloqueos y el desabastecimiento de diésel son fatales en esta circunstancia”, dijo José Luis Farah, presidente de la CAO, en conferencia de prensa.

El productor explicó que el sector agrícola requiere alrededor de 90 millones de litros de diésel para la siembra de verano que concluye el 31 de diciembre.

Manifestó que en su momento la CAO señaló que la importación directa de combustibles que abrió el Ejecutivo como una alternativa a la provisión irregular del carburante no era la solución porque el gremio no se dedica a esa actividad.

Farah señaló que el único factor responsable por esta situación es la falta de dólares, tema que tampoco es tarea de los productores resolverlo, más bien esto ha generado una escalada en los costos de producción por la subida en los precios de insumos importados que se necesitan para cada uno de los productos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según el productor, la falta de la divisa estadounidense generó incertidumbre en los financiadores del agro que hizo que estos dejen de otorgar créditos.

“Como se puede evidenciar ninguno de los problemas señalados son generados por nosotros, los productores, ni está en nuestras manos solucionarlos, en innumerables oportunidades también hemos solicitado las semillas mejoradas para el rendimiento”, dijo el presidente de la CAO.

Insistió en que, si no se tiene diésel “oportuno”, no se dará la campaña y no concluirá la siembra. “Tenemos épocas marcadas de cuándo sembramos, cuándo cosechamos, entonces si no tenemos el diésel oportuno, ahora en estos dos meses restantes no habrá la siembra esperada”, sentenció.

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, culpó al bloqueo interno de los “evistas” y al externo, de los trabajadores de Quiborax, en Chile, por la falta de combustible.

Ayer, Jiménez señaló que más de 500 camiones cisternas estaban detenidos en medio de las carreteras obstaculizadas.

Sin embargo, dijo que se están haciendo las gestiones para el ingreso de carburante desde Arica, de hecho ya pasaron varias cisternas para efectuar la respectiva distribución.

Mientras que los “evistas” mantienen 18 puntos de bloqueo, 14 de ellos en el departamento de Cochabamba.