Caso Evo-trata: La fiscal Gutiérrez anuncia que el viernes se termina la reserva y ratifica el proceso pese a las amenazas

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que este viernes termina la reserva de la investigación de trata de personas que se desarrolla contra Evo Morales, por lo cual la próxima semana informará de los avances.

Asimismo, la autoridad del Ministerio Público ratificó que seguirá con el caso, pese a las amenazas que recibe.

Gutiérrez aclaró, sin embargo, que seguir en el cargo dependerá del nuevo Fiscal General, Roger Mariaca, quien asumió el martes.

“El viernes termina el plazo de reserva. Yo el lunes, si continuamos aquí, vamos a dar absolutamente todos los avances que hemos realizado en ese caso, sin vulnerar absolutamente ningún derecho a pesar de las amenazas, de los amedrentamiento que hemos tenido tanto mi persona como los fiscales que conforman el equipo”, dijo la fiscal departamental a los medios en Tarija.

“Seguimos firmes aquí. No vamos a salir a victimizarnos o a lloriquear (…) Ya han dicho que nos van a meter a la cárcel por seguir esta denuncia. No me importa a mí ir a la cárcel o que me planteen las acciones o que hagan las amenazas que hagan, porque yo lo que estamos haciendo conjuntamente el equipo de fiscales es realizar una investigación conforme a derecho”, agregó.

En este caso, la Fiscalía de Tarija investiga a Morales por presuntamente embarazar a una adolescente menor de edad cuando era presidente del Estado. Ya había emitido una orden de aprehensión contra el exmandatario, pero fue dejada son efecto por orden de una juez en Santa Cruz.