Cochabamba: Denuncian que una grúa atropelló a un adolescente cuando intentaba llevarse un vehículo

Un adolescente de 17 años de edad fue atropellado por una grúa cuando trabajadores intentaban llevarse el vehículo de sus padres, el hecho se registró en la zona del Parque Fidel Anze, en la ciudad de Cochabamba.

“Nosotros estacionamos allí, estacionamos el coche, queríamos comer algo por el cumpleaños de mi hijita, no pasaron ni cinco minutos y le pusieron las trabas (los de la grúa), he salido a hablarles, a explicarles, a decirles eso, no han querido entender nada”, contó el padre del menor de edad.

[Foto: captura video] / Funcionarios acusados