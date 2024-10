Cochabamba: No hay arroz ni aceite en Emapa, sí llegará pollo y se venderá en Bs 16.50 el kilo

Fuente: Unitel

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) también se encuentra sufriendo por el desabastecimiento producto de los bloqueos que se registran en las carreteras interdepartamentales, que afectan principalmente al departamento de Cochabamba.

Desde las oficinas de Emapa en la zona central de Cochabamba, han informado que el arroz no llega al departamento desde hace ya una semana, lo cual ha provocado que este producto no se comercialice actualmente por lo que no se observa largas filas afuera de las instalaciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Foto: Dayana Bayá – UNITEL] / Oficinas de Emapa en Cochabamba