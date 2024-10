Colombia solicita seguridad máxima al Hotel Cochabamba

Fuente: lostiempos.com

El Cafetalero trabajará en el estadio Félix Capriles, con miras al duelo ante Bolivia, que se disputará en El Alto, el 10 de octubre.

“Hicieron mucho énfasis en el tema de seguridad, más que otras delegaciones que hemos tenido. Los requerimientos de seguridad son altos, tanto así que nos han pedido que incluso no quieren que se haga ningún cruce con el personal del hotel, excepto en el tema de la comida. Se ha destinado todo un bloque específico para Colombia, donde prácticamente no van a estar en contacto con ningún otro huésped del hotel a no ser en áreas comunes”, aseguró Bernardo Pavisic, propietario y gerente de marketing del hotel.

El Hotel Cochabamba tiene una extensa experiencia en cuanto a la atención a clubes profesional, ya que a sus instalaciones llegaron equipos como River Plate, Boca Juniors, Sao Paulo, Corinthians o Flamengo.

Para la llegada de Colombia, el hotel reservó entre 40 a 50 habitaciones, es decir, un bloque entero, que incluso tiene la opción de un ingreso por la puerta trasera.

“Son cuatro pisos que prácticamente estamos bloqueando para Colombia. Hablamos de 40 a 50 habitaciones que van a ser habilitadas para sus requerimientos. Por ejemplo, nos pidieron dos suites para instalar un área médica”, dijo Pavisic.

Colombia también hará uso del salón principal de más de 1.200 metros cuadrados, donde usualmente se realizan eventos, pero por la llegada de la selección cafetalera toda actividad fue suspendida.

Una de las solicitudes que se hizo al hotel es que llegará con su chef, quien supervisará la elaboración de los alimentos que se servirán a los seleccionados, aunque toda la materia primera será local.

Otro pedido que se hizo fue una cantidad muy grande de hielo (200 kilos por día) para la crioterapia de los jugadores.

La avanzada de Colombia llegará a Cochabamba el viernes, mientras que a los jugadores se los espera para el sábado.

El Capriles será el cuartel general

La selección de Colombia confirmó que la cancha principal del estadio Félix Capriles será su cuartel general para su preparación y adaptación a la altura.

Colombia reservó el escenario desde el 5 al 9 de octubre, donde tiene previsto entrenar de 16:00 a 20:00.

A diferencia del hotel, a la fecha, la Dirección Departamental del Deporte (Didede) no recibió ninguna solicitud específica en el tema de seguridad, salvo que los ingresos al estadio estén cerrados y que no exista gente en las graderías.

El director del Didide, Giovanni Cossío, aseguró que se accedió a la solicitud del club Aurora, que pidió contar con el estadio Capriles para la disputa de una Copa Bolivia, del 2 al 9 de octubre.

Aurora podrá hacer uso del escenario por las mañanas; sin embargo, hasta ayer el Didede no recibió el rol de partidos de la Copa Bolivia.