Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador

Ecuador, en cambio, con apagones de hasta 11 horas aún se ve afectado por la sequía

Ecuador dejará de adquirir 450 MW, después de la decisión del gobierno colombiano. (CENACE)

Aunque se han registrado algunas lluvias en Ecuador, la recuperación y provisión eléctrica no será tarea fácil. Uno de las complicaciones más recientes –además de la sequía– es la decisión del gobierno colombiano de suspender temporalmente la venta de energía eléctrica a Ecuador, así lo resolvió el Ministerio de Energía de Colombia, esto como una medida contingente para no afectar a sus ciudadanos.

De acuerdo con el ministro de Energía ecuatoriano, Antonio Goncalves, en declaraciones del 24 de septiembre, Colombia exportaba a Ecuador 450 MW de electricidad. Actualmente, el gobierno ecuatoriano ha implementado racionamientos programados de hasta 11 horas no consecutivas, generalmente distribuidos en tres cortes de luz al día. No obstante, según algunos expertos, la decisión de Colombia afectará considerablemente: “Se vienen apagones prolongados en el país… En julio ya se advertía sobre la incertidumbre de si Colombia nos vende o no los 450MW de energía. Era evidente la posibilidad de restricciones hasta la suspensión total de la venta al Ecuador”, escribió en X el consultor eléctrico, Jorge Luis Hidalgo.

La decisión del gobierno colombiano se produjo para preservar los niveles de sus embalses que ahora están por debajo de lo estimado para esta temporada. Pese a esto, el ministerio de Energía de Colombia aseguró que no se afectará el suministro de ese país: “Hemos incrementado el monitoreo de nuestros embalses y aunque sus niveles han llegado a mínimos históricos esto no implica un riesgo para la atención de la demanda, lo importante es que todos tomemos conciencia del cuidado de nuestros recursos y aportemos a su recuperación”, publicó la institución en su cuenta oficial de X.

Los apagones se producen durante las horas laborables dificultado el trabajo en comercios y oficinas. (REUTERS/Karen Toro)

El 24 de septiembre, en una rueda de prensa, Goncalves anunció las medidas que el gobierno implementa para mitigar la sequía y la falta de generación eléctrica. Durante sus declaraciones, advirtió sobre la alta dependencia del país de la hidrología y señaló que el 72% de la matriz energética de Ecuador proviene de fuentes hídricas. A pesar de la recuperación temporal de los niveles de agua, la incertidumbre persiste debido a la imprevisibilidad del clima. Un día antes, el 23 de septiembre, al ser consultado sobre la normalización del servicio eléctrico, Goncalves afirmó que “solo Dios sabe”.

El Gobierno ha puesto en marcha varias acciones para enfrentar la crisis. Entre las medidas anunciadas se encuentra la incorporación de 410 megavatios (MW) de nueva generación energética, con el objetivo de paliar los efectos de la escasez hídrica. Según el Ministerio de Energía, ya está operativa una barcaza con capacidad de 100 MW, y se licitará un segundo bloque que añadirá 800 MW adicionales hasta mayo de 2025.

Aunque la barcaza alquilada a Karpowership debería producir 100 MW/h, la semana pasada registró una caída considerable, generando solo 12 MW/h. La empresa se comprometió a corregir esta falla, y aunque la producción se estabilizó temporalmente, el 29 de septiembre presentó nuevas intermitencias, generando 89 MW/h durante seis horas.

La barcaza de Karpowership debe generar 100WM. (EFE/Mauricio Torres)

Además, el ministro informó que, gracias a la contribución voluntaria de generadores privados bajo la Regulación 003/24, se han sumado 290 MW de autogeneración al sistema. Como medida de incentivo, el Gobierno otorgará un descuento del 5% en las facturas para las familias que adopten prácticas de ahorro energético.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de las condiciones hídricas de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas. Según la información oficial, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional está en reuniones permanentes para evaluar la situación y coordinar acciones ante la sequía. Este fenómeno, agravado por el cambio climático, ha afectado tanto a industrias como a comercios y hogares, generando un impacto considerable en las actividades económicas y cotidianas. En el país hay 20 de 24 provincias en alerta roja donde además hay racionamientos de agua.

El pasado fin de semana, el presidente Daniel Noboa anunció en su cuenta de X que el Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de Ley Económico Urgente para aumentar el límite de generación de energía en el sector privado de 10 MW a 100 MW. En su mensaje, expresó: “Si necesitan que les recordemos quiénes impusieron ese techo, con mucho gusto los ayudamos”. Sin embargo, a pesar de sus recientes declaraciones, en enero Noboa celebró la aprobación de la ley “no más apagones”, una iniciativa impulsada y respaldada por la bancada oficialista en el Legislativo. Además, el proyecto normativo no fue vetado cuando llegó a manos de Noboa.