¿Cómo estará el clima durante la última semana de octubre en Santa Cruz?

El Señor del Clima, emitió el pronóstico para la capital cruceña, habrá temperaturas calurosas, pero aún se registrarán lluvias.

Santa Cruz amaneció este lunes con 19° y se espera un ascenso a 32 ° con vientos entre leves a moderados de 8 a 21 Km/H.

Según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del Clima”, los vientos del sur prevalecerán hasta el martes 29 de octubre, generando mañanas frescas y tardes cálidas.

Desde el miércoles 30, se consolidan las corrientes del norte incidiendo en un aumento principalmente de las temperaturas máximas que alcanzarán hasta el jueves, a 35° C en Andrés Ibáñez y Norte Integrado, 31° C Valles Cruceños, 36C Cordillera y 37° C la Chiquitania. En suspenso los efectos del fenómeno La Niña hasta fin de año.

Las temperaturas en provincias durante la semana se registrarán:

ANDRÉS IBÁÑEZ Y NORTE INTEGRADO

La temperatura oscilará entre 20 y 35C, vientos del norte con ráfagas más de 50 km/h, principalmente el fin de semana, cielos parcialmente nublados y lluvias débiles a moderadas.

VALLES CRUCEÑOS

La temperatura variará en un rango entre 10 y 31 °C, vientos del norte con ráfagas más de 40 km/h, básicamente fin de semana, cielos parcialmente nublados y lluvias débiles a moderadas.

CORDILLERA

La temperatura fluctuará entre 16 y 36 °C, vientos del norte con ráfagas hasta 70 km/h, sobre todo el fin de semana generalmente en Charagua como Cabezas, cielos parcialmente nublados y lluvias débiles a moderadas.

CHIQUITANIA

Los índices del ambiente cambiarán entre 21 y 37 °C, vientos del norte con ráfagas a más de 40 km/h, principalmente el fin de semana, cielos parcialmente nublados y lluvias débiles a moderadas.

En tanto en la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), acaba de actualizar sobre el arribo del fenómeno La Niña, concibiendo hasta un 60% de probabilidad de que se efectivice en el trimestre octubre, noviembre como diciembre, estimándose que esta condición persista hasta marzo del 2025, implicando que actualmente se encuentra en fase de transición o neutra.

La mayoría de los modelos climáticos indican que La Niña se desarrollará hasta finales del 2024.

En el caso de nuestro país y particularmente en el departamento de Santa Cruz, generalmente La Niña se presenta con relativa baja de las temperaturas y lluvias por encima de lo normal tal como ocurrió el año 2022, con ejemplos ilustrativos cuando se alcanzó el récord histórico de producción de sorgo de invierno con 1.6 millones de TN.