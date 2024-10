¿Cómo ganarle a Argentina? Villegas revela un plan estratégico para el martes

Martin Suarez Vargas

Oscar Villegas, entrenador de la Selección boliviana, ha definido un plan meticuloso para enfrentar a la poderosa Argentina en su casa, el Monumental, este martes. Con la ambición de sumar su cuarta victoria consecutiva, Bolivia busca consolidar su buen momento en las Eliminatorias y dar la sorpresa ante el equipo dirigido por Lionel Scaloni, actual campeón mundial.

El plan defensivo: minimizar los espacios

Villegas dejó claro que su equipo no planea ceder terreno sin luchar. “Debemos estar bien parados defensivamente, manteniendo líneas compactas y reduciendo los espacios para que Argentina no pueda desplegar su juego”, explicó el estratega boliviano. Consciente del poder ofensivo argentino, Bolivia buscará adoptar una postura sólida, jugando algunos metros más atrás de lo habitual para evitar que el rival tenga facilidades. «La clave estará en no permitirles comodidad para atacar», afirmó Villegas.

Esta estrategia defensiva recuerda lo que Bolivia hizo con éxito frente a selecciones como Chile y Colombia, donde el equipo logró controlar el ritmo del juego y limitar las oportunidades de gol del rival. La idea es frustrar los intentos de Argentina por imponer su ritmo y generar contraataques cuando surjan oportunidades.

Ofensiva con criterio: buscar el protagonismo con la posesión

Pero Bolivia no piensa únicamente en defender. Villegas tiene claro que su equipo necesita ser ambicioso en ataque si quiere llevarse los tres puntos. “Queremos ser protagonistas también cuando tengamos el balón”, comentó el técnico. La idea es que, cuando Bolivia recupere la pelota, se despliegue rápidamente hacia adelante, aprovechando la velocidad de sus atacantes para sorprender a la defensa argentina.

El entrenador insiste en que la clave estará en el equilibrio entre defensa y ataque: «No vamos a renunciar al ataque. Sabemos que Argentina es un rival de mucho peso, pero creemos que si somos inteligentes con la posesión del balón, podemos generar peligro». Bolivia, según Villegas, no se limitará a defender sino que buscará ser agresivo en los momentos adecuados.

El respeto sin miedo: enfrentar al campeón del mundo

A pesar de la admiración por Argentina, Villegas subraya que su equipo no se achica. “Sabemos que jugamos contra el campeón del mundo, pero eso no cambia nuestra propuesta. Nos enfrentamos a un gran rival, pero nuestra mentalidad es de lucha, de no rendirnos”, afirmó el técnico.

Bolivia llega a este crucial encuentro en un gran momento. Tras derrotar a Venezuela con un contundente 4-0, vencer a Chile 2-1 como visitante y superar 1-0 a Colombia, la selección de Villegas ha escalado posiciones y se encuentra en el sexto lugar de la tabla, con 12 puntos en su haber. La racha ganadora y el ambiente positivo en el vestuario boliviano alimentan las esperanzas de dar el golpe en Buenos Aires.

Bolivia busca hacer historia en el Monumental

El equipo de Villegas sabe que la tarea no es fácil, pero la confianza en el grupo es alta. El entrenador ha logrado imponer una mentalidad de lucha y perseverancia en sus jugadores, quienes están decididos a dejarlo todo en la cancha. «No será fácil, pero este equipo tiene el carácter para competir contra cualquiera», sentenció Villegas.

El martes en el Monumental, Bolivia no solo buscará puntos, sino también hacer historia ante uno de los mejores equipos del mundo.