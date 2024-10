Comunarios de Chiquiacá reinstalan vigilia para impedir ingreso de trabajadores de YPFB y Petrobras

A través de un video difundido por los dirigentes, se evidenció que un grupo de al menos 20 trabajadores de YPFB y de Petrobras con herramientas y diferentes equipos estaban ingresando al pozo gasífero.

Los comunarios del cantón de Chiquiacá de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, de Tarija, reinstalaron la vigilia en el ingreso a la comunidad de Saicán para impedir el ingreso de los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Petrobras.

“Nosotros hemos podido verificar el ingreso de trabajadores de YPFB y de la empresa Petrobras, desde ayer hemos retomado la vigilia en la entrada a Saicán. Ellos dicen que están ingresando a realizar un relevamiento de datos, pero no los hemos dejado ingresar y ellos han tenido que retornar al pueblo”, informó a la ANF Fanor Hoyos poblador de la comunidad Chiquiacá norte.

El martes, los dirigentes de esa región denunciaron que un grupo de trabajadores ingresaron a ese sector con el fin de comenzar los trabajos en el pozo Domo Oso-X3, que proyecta 2,8 trillones de pies cúbicos de hidrocarburos. Está ubicado a 1,7 kilómetros fuera de la reserva de Tariquía, pero se encuentra en el área de amortiguamiento.

El poblador indicó que el viernes se llevará a cabo una reunión en la que participarán los pobladores del cantón, donde se definirá las medidas que asumirán y evaluarán la división en las comunidades provocada por los funcionarios de la estatal petrolera, no descartan con movilizarse ante el incumplimiento del acuerdo

“Nosotros nos vamos a quedar en vigilia, vamos a realizar turnos con los demás pobladores y no vamos a dejar que ingresen, ellos no respetan ni actas ni acuerdos que hemos firmado. Vamos a estar en la vigilia y el viernes se va a desarrollar una reunión donde se va analizar esta situación, ahí seguramente vamos a sacar una resolución y no descartamos movilizarnos”, puntualizó.

A través de un video, difundido por los dirigentes, se evidenció que un grupo de al menos 20 trabajadores de YPFB y de Petrobras con herramientas y diferentes equipos estaban ingresando al pozo gasífero.

“Es un servicio que vamos a hacer para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que depende del Estado, vamos a ingresar a hacer el trabajo. Nosotros solo estamos cumpliendo el mandato del Estado boliviano, por esa razón estamos viniendo a trabajar”, dijo uno de los funcionarios.

En mayo, los comunarios de la reserva se movilizaron y desarrollaron una vigilia por nueve días en la entrada a la comunidad de Saicán para evitar el ingreso de los funcionarios. La medida de protesta se levantó luego que se retiraron del lugar.

División

La dirigenta del cantón de Chiquiacá, Nelly Coca, denunció que los trabajadores ingresaron a las comunidades para reunirse con algunos dirigentes con el fin de obtener apoyo. Consideró que la estatal petrolera está buscando un enfrentamiento entre los comunarios.

“Tenemos información que han ingresado de forma continua al cantón, sabemos que en movilidades han trasladado a los pobladores de Chajlla para reunirse y conseguir que los apoyen. Lo que ellos quieren es dividirnos y que nos enfrentemos entre comunarios, están dividiendo a las comunidades para lograr su objetivo”, denunció.

Al respecto, Hoyos dijo que están manipulando a algunos pobladores ofreciéndoles trabajo, proyectos y otros beneficios para que los apoyen, lamentó que no respalden la decisión que asumieron las comunidades.

“Se han dejado convencer con la empresa sin respetar el acuerdo que se ha firmado anteriormente, están lavando la conciencia de la gente. Nosotros hemos creído que ellos iban a ser firmes, resulta que se han dejado lavar la conciencia con las empresas y ahora dicen que se debe negociar y presentar proyectos”, cuestionó.

El 23 de septiembre, a través de una nota de prensa, la estatal petrolera informó que las comunidades de Soledad, Chajlla, Chiquiacá centro, Chiquiacá norte, Saicán y El Chorro-Pampa Redonda apoyaron el ingreso de YPFB y Petrobras a ese sector con el objetivo de que se realice el relevamiento de datos y se inicie el proyecto petrolero.

