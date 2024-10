Concepción: Evacúan a casi 40 personas de la comunidad Makanaté ante la amenaza del avance de un incendio

El comunario Félix Chubé, señaló que entre los evacuados hay niños y adultos mayores que decidieron salir del lugar porque “el fuego estaba a pocos metros” y además, que por el humo, “ya no se podía respirar” .

Chubé cotó que en la comunidad quedaron aún cuatro familias “pero no porque no hubieran querido salir, sino no porque al lugar “llegaron brigadas (de bomberos), sin alimentación, entonces por eso ellos se quedaron allá”.

Pero estas familias no son las únicas que fueron evacuadas en Concepción. La semana pasada se dio la salida de casi 60 personas que fueron llevadas desde la comunidad Monte Verde a otro punto ante el avance de incendios.