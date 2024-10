Confederación de choferes espera concertar ‘nivelación’ de pasajes en 15 días o decidirá acciones a nivel nacional

La Confederación de Choferes de Bolivia se ha dado un plazo de 15 días para que, en diferentes ciudades, se logre concertar una “nivelación” de pasajes mediante el diálogo, sino de lo contrario se convocará a un ampliado nacional para abordar este tema.

El ejecutivo del sector, Lucio Gómez, manifestó que es necesario hablar del tema de la “nivelación” de tarifas, debido al incremento de costos de la canasta familiar. Manifestó que los choferes también son parte del pueblo que recibe el impacto de los precios.

Señaló que en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y otras ya se están estableciendo mesas de trabajo, de las cuales se esperará resultados en dos semanas.

“Esperamos que en el transcurso de 15 días se resuelva ya la nivelación de pasajes en todo el territorio nacional. En caso de no existir ese acuerdo, en caso de que no resultarían los efectos de las reuniones de los meses del diálogo, no tenemos otra alternativa de convocar un ampliado nacional donde seguramente se tomará las acciones”, dijo Gómez.

El dirigente pidió compresión a la población, porque los transportistas no pueden ser discriminados mientras los artículos de primera necesidad y otros están subiendo de precios.

“Ellos tienen que ser conscientes de que el autotransporte hace el servicio a todos y es necesario de poder analizar el tema, porque hoy de la canasta familiar nadie reclama. ¿Cuánto cuesta un quintal de azúcar, un quintal de arroz? ¿Cuánto está costando la harina? ¿Cuánto cuesta ahorita los repuestos?”, cuestionó.