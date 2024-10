Corea del Norte envió «3.000 soldados» a Rusia, dice EE.UU.

BREAKING: US Defense Secretary Lloyd Austin confirms North Korea has sent troops to Russia https://t.co/UjD5VtIPjz

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que Washington tiene pruebas de la presencia de soldados de Corea del Norte en Rusia.

«¿Qué están haciendo exactamente? Queda por ver», dijo Austin a periodistas, según un video con sus declaraciones publicado por el diario The Washington Post. «Si son cobeligerantes, su intención es participar en la guerra en nombre de Rusia, es un asunto muy, muy grave», advirtió.

El despliegue de tropas norcoreanas en apoyo del ejército ruso, que está sufriendo importantes bajas en el este de Ucrania, sería una escalada significativa en ese apoyo y ha suscitado advertencias por parte de Kiev y sus aliados.

The Pentagon confirms North Korea is sending thousands of troops to Russia, a move Defense Sec. Lloyd Austin calls a «very serious» escalation. Ukrainian President Zelenskyy suggests the troops may be sent to Ukraine, warning this signals Putin’s intent to escalate the war rather… pic.twitter.com/V1EPnUhr9X

