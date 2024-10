Cornejo deja Aurora después de ocho años

Jaime Cornejo anunció ayer su alejamiento oficial de la dirigencia del club Aurora, institución que lideró desde 2016. La vicepresidente del conjunto celeste, Sandra Valencia, será quien asuma las riendas hasta que se convoquen elecciones.

“Hoy (por ayer) oficialmente me alejo de la dirigencia del club. Ya no voy a estar al mando de Aurora; sin embargo, hay un directorio, que estará al mando de lo que vendrá después. Seguramente Sandra Valencia, que está en la vicepresidencia, se hará cargo”, aseguró Cornejo.

Si bien el ahora expresidente de Aurora no quiso ser específico sobre los motivos que lo alejan del club, dejó algunas pautas cuando señaló que su “salud se deterioró en los últimos años” y “no puedo estar donde no valoran todo lo que he hecho”.

“Desde 2016 fueron ocho años muy duros. Mi salud está muy deteriorada y cada día se está deteriorando mucho más”, aseguró Cornejo.

“Lo que no aguantas es que internamente no te comprendan. Fueron ocho años que parecieron 20 años. Yo puedo aguantar las balas de cualquier lado, pero cuando ya las balas son de adentro, eso ya no puedes aceptar. No hay peor cosa que el no ser reconocido y agradecido por los tuyos. Eso me está sucediendo y prefiero dejar las cosas así”, complementó.

Con Cornejo a la cabeza, Aurora regresó a la División Profesional en 2018 como campeón de la Copa Simón Bolívar 2017. En 2023 logró la clasificación a la Copa Libertadores, en la que avanzó de la fase 1 a la fase 2. Y, este año, pelea un premio internacional.

“Tengo la dicha y el orgullo de haber manejado adecuadamente esta institución. Jamás me he llevado un peso y no voy a permitir que se piense que me estoy ensuciando por mil pesos, eso no lo voy a permitir”, dijo, a tiempo de informar que la deuda salarial con el extécnico de Aurora Mauricio Soria se pagó, pero que el tema de los premios por la clasificación a la Libertadores se definirá en un proceso en la vía ordinaria.

Cornejo también recordó que no tuvo el apoyo necesario de la fanaticada, ya que “cada partido era déficit y había que cubrir eso. Me cansó, la verdad, que pese a eso no se reconozca lo que he hecho, ya rebasó”, dijo a tiempo de explicar que se dedicará a la docencia en la universidad y a la Federación Boliviana de Fútbol, ya que no dejará su cargo en el Comité Ejecutivo.

La hinchada ve cambios necesarios

La barra organizada del club Aurora, los Califachos, si bien brindan el apoyo a Jaime Cornejo, hablan de que los “cambios siempre son necesarios para bien”.

“Grande, presi. El apoyo siempre lo tendrás. Una gran campaña. Tu directorio fue uno de los más estables por muchos años, no se desmerece el amor y el cariño por el club. Los cambios siempre son necesarios para bien. Larga vida al club Aurora”, señala el comunicado que los Califachos publicaron en sus diferentes redes sociales.