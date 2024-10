CRE: El que menos consume, tiene menor precio de kilovatio/hora

Milen Saavedra

Sectores de la población se movilizan en Santa Cruz y regiones como Montero por el incremento en las tarifas de electricidad en la factura que llegó este octubre.

Un grupo de personas permanece en vigilia en puertas de la Cooperativa.

El presidente de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), José Alejandro Durán, indicó que no definen las tarifas y que el consumo se incrementa en época de calor.

«Las tarifas son fijadas por la Autoridad de Energía y Tecnología Nuclear (AETN). Nosotros somos una empresa distribuidora de energía eléctrica en nuestra área de concesión de Santa Cruz de la Sierra y 14 de la 15 provincias del departamento. En toda esa área, la tarifa es regulada por la AETN; nosotros no fijamos, ni ponemos ninguna tarifa», afirmó Durán en Que No Me Pierda.

También indicó que, cada cuatro años, se les realiza un estudio tarifario, donde se analizan los gastos administrativos, las inversiones, los proyectos y se fija una tarifa a nivel por cuatro años.

«La CRE no tiene la capacidad de imponer ninguna tarifa, solamente de leer el medidor y con la lectura de medidor, de acuerdo a los rangos de consumo, se pone la tarifa que corresponde al uso de esa energía«, explicó.

Asimismo, dijo que, en esta temporada, Santa Cruz tiene un cambio estacional y de clima muy marcado, entrando a una temporada de calor, que hace variar los hábitos de consumo.

«Esos hábitos de consumo se han incrementado: aire acondicionado, la heladera, otros hábitos para combatir el calor, que se ven reflejados en un aumento del consumo y que, lógicamente, se ve reflejado en una facturación mayor», aseveró.

Del mismo modo, indicó que realizan una campaña en esta época para promover el uso eficiente de la energía eléctrica.

«En Bolivia, la facturación, la tarifa eléctrica, tiene un componente social: el que menos consume, menor precio de kilovatio/hora; el que más consume, mayor precio de kilovatio/hora», explicó.

Así, detalló que existen rangos de consumo «que son bien marcados». Por ejemplo, existe un cargo mínimo de hasta 15 kilovatios/hora a 13 bolivianos; de 16 a 120 kilovatios/hora a Bs 0.75; de 121 a 300 kilovatios a Bs 0.96; de 301 a 500 kW/h a 1.02 bolivianos; de 500 a 1.000 es Bs 1.068; y mayor a 1000 es Bs 1.47.

«El que consume más de 1000 kilovatios paga el doble del que consume hasta 120 kilovatios. Es una tarifa social, es un modelo social, que ha sido impuesto por el Estado», agregó.

Durán también recordó que para el consumo de 0 a 70 kilovatios existen otros descuentos, como la tarifa dignidad que se descuenta el 25% de la factura del que consuma hasta 70 kW; también existe un descuento para la tercera edad que hasta 100 kW se le descuenta el 25% adicional a una persona de la tercera edad.

«Todos estos rangos de consumo vienen regulados por el Estado y son actualizados cada 30 días de acuerdo al IPC, el Índice de Precio al Consumidor, que es una tabla que la actualiza la Autoridad Eléctrica antes de proceder a dejar el aviso a la población», añadió.

Por otro lado, indicó que Santa Cruz distribuye el 50% de la energía de todo el país.

«Hasta 300 kW, tenemos más de 550.000 consumidores, con la tarifa social de un menor precio se benefician la mayoría de nuestros consumidores de la cooperativa; y pagan un mayor precio los que consumen mayor kilovatio/hora. Se beneficia el que menos tiene», complementó.

También dijo que la Cooperativa no se queda con todo el dinero que pagan los usuarios. La Cooperativa tiene alrededor de 30.000 nuevas conexiones por año.

«De cada 100 bolivianos, la CRE se queda solamente con 30 para gastos administrativos, inversiones, planificación y crecimiento para abastecer la demanda de energía eléctrica del departamento. El otro 70%, nosotros compramos esa energía del Estado para distribuirla, para la transmisión porque toda esa energía tiene que llegar a nuestras líneas para que nosotros podamos distribuirlas a nuestro consumidores y a nuestros usuarios; y los impuestos», comentó.

La tasa de alumbrado y el recojo de basura también varía de acuerdo al consumo, y se entrega al municipio, luego de cobrar una comisión. «Somos agentes de retención. Esto no es parte del consumo de la energía eléctrica. Esto va a los municipios», apuntó.

En mayo y junio, la Cooperativa compra 400 megas de energía a ENDE y ahora está comprando casi 800, duplicando la compra de energía, porque esa es la demanda del pueblo cruceño.

«Estamos llegando a 825 megas en algunos días de calor. Está cambiando hasta el comportamiento de la hora pico, que históricamente en el país fue a las 7 de la noche. Ahora, como la tendencia de la hora pico la lleva a Santa Cruz, toda vez que distribuye casi el 50% de la energía eléctrica, la hora pico está cambiando para las 3 de la tarde, por la influencia de los aires acondicionados», indicó.

Comentó que la población puede controlar su uso de energía, a través de una app, haciendo el seguimiento de consumo de forma diaria.

«La persona que crea verse afectada, puede ir a la Cooperativa, estamos con las puertas abiertas», resumió.