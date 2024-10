Cuando Dios hace posible, lo increíble…

Toda carrera, por más larga que sea la competencia, empieza con un primer paso al que le suceden muchos, que, sumados uno tras otro, al final, puede implicar llegar airoso a la meta. De igual manera, el logro más grande en la vida no se da de la noche a la mañana, lleva tiempo, y suele iniciar con una idea que se convertirá en un sueño que se hará realidad, no sin antes vencer dificultades, lo que dará mayor valor a lo que se consiga.

Desde hace años, muchos, muchísimos años, soñaba contar a Bolivia una bella historia, sin embargo, no estaba capacitado para ello. Primero, porque no era escritor para armar correctamente la narrativa; segundo, tampoco era un historiador para contar hitos desconocidos para mí; tercero, no era sociólogo o sicólogo para hablar sobre el comportamiento social; cuarto, como economista tampoco tenía la especialidad ni la experiencia necesaria para ello; y, quinto, no tenía el respaldo espiritual suficiente para entender al ser humano.

Carente de tantas cosas, pude darme por vencido, pero no fue así, decidí dar mis primeros pasos con la mira puesta en cumplir mi objetivo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Debo confesar que muchísimas veces lo intenté infructuosamente, es cierto, porque, probablemente, no había llegado el tiempo para hacerlo. Así como un niño, empecé a caminar, caí muchas veces, pero Dios siempre me levantó y persistí en el gran deseo de, un día, alcanzar la meta. De que hubo sinsabores en el proceso, por supuesto que sí, pero era más mi deseo de relatar lo hecho por Santa Cruz en beneficio de Bolivia, que no decliné.

Y así, paso a paso, fui conociendo vivencialmente aspectos intrínsecos de la realidad cruceña, consustanciándome al máximo de su visión y su sentir, sumando hermosas y dolorosas experiencias, también, hasta que finalmente llegó el momento de pasar del dicho al hecho, para lo que sumé capacidades con tres entrañables amigos a quienes convencí de que escribiéramos algo diferente sobre Santa Cruz, cada uno contribuyendo desde su formación y experiencia. Y así fue.

El 22 de septiembre de 2021, un día inolvidable, la gloriosa Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz (SEGH-SC), la mismísima institución que emitió el Memorándum de 1904, esta vez, conjuntamente el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en su calidad de coeditores, pusieron en circulación el inédito libro titulado “Modelo de Desarrollo Cruceño: Factores y valores que explican su éxito” escrito por los economistas Carlos Hugo Barbery Alpire, Gary Antonio Rodríguez Álvarez y Pablo Mendieta Ossio, con el sociólogo Óscar Soruco López (Tumpa). A la primera edición impresa se debió sumar muy rápido una segunda por la alta demanda de la obra. Sin embargo, esa no fue la mejor parte de la historia. Lo mejor, vendría después…

Conferencias, exposiciones, coloquios y muchos artículos de opinión derivaron de esta contribución teórica que con un lenguaje sencillo, destaca entre otras obras por el tratamiento holístico de la temática, que trasciende lo económico y productivo, y está respaldada por una profusión de datos y cifras que dan pie a la explicación de los 5 factores y 5 valores en los que se sustenta el Modelo de Desarrollo Cruceño. Fue de esta manera que la sucesión de pequeños pasos a lo largo del tiempo culminó con la feliz llegada a la meta. Pero, hay un evento mayor aún que motivó la presente columna, un hito histórico.

Así como el paso a paso, que dio lugar a la conceptualización del Modelo de Desarrollo Cruceño, como una narrativa de un caso de éxito perfectamente demostrable en tiempo y espacio, aunque no necesariamente replicable por razones objetivas, de igual manera, paso a paso se construyó un récord en cuanto a la cantidad de personas que tuvieron acceso al libro, no solo en físico -que superó los 4.000 ejemplares- sino, también, a la obra en formato digital, muy de moda en nuestros días. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¡¡¡Dios hizo posible, lo increíble!!!

A tres años vista de su lanzamiento, el libro “Modelo de Desarrollo Cruceño: Factores y valores que explican su éxito” logró superar la inédita cifra de 1.000.000 de ejemplares digitales descargados gratuitamente por Internet, algo sin parangón en Bolivia, según dicen quienes saben de literatura e historia en el país.

Y, como toda buena obra tiene su recompensa, dos Reconocimientos públicos fueron anunciados para el 16 de octubre de 2024. El primero, de forma conjunta entre la SEGH-SC y el IBCE, a favor de los coautores del libro por el abordaje histórico, filosófico, socioeconómico, sicológico y espiritual que realizaron; y, el segundo, de parte del Museo de Historia de Santa Cruz, al IBCE y a la SEGH-SC, por el acierto de la obra, por superar el millón de descargas gratuitas vía Internet, y por contribuir al debate en torno al Modelo de Desarrollo Cruceño y a las reflexiones sobre el mismo.

El libro impreso puede solicitarse a través del portal del IBCE (www.ibce.org.bo), la versión digital se la puede descargar gratis desde: https://bit.ly/3CjmFOr

Gary Antonio Rodríguez Álvarez



Economista y Magíster en Comercio Internacional