Cuatro muertos tras chocar un helicóptero contra una torre de radio en EE.UU.

La Administración Federal de Aviación y otros organismos han abierto una investigación para esclarecer la causa del accidente.

Cuatro personas han perdido la vida después de que un helicóptero chocara la noche de este domingo contra una torre de radio ubicada en el vecindario de Second Ward (Houston, EE.UU.), informan medios locales.





🚨#BREAKING: A Helicopter has reportedly crashed into a cell tower causing it bust in flames 📌#Houston | #Texas At this time Numerous emergency crews are currently on the scene in East Houston, Texas, following reports that a helicopter collided with a cell tower, causing it…

El alcalde de Houston, John Whitmire, confirmó que el siniestro dejó cuatro víctimas mortales, entre ellas un niño, pero no dio a conocer las identidades ni las edades de las mismas. Asimismo, detalló que la aeronave había partido del aeropuerto de Ellington, sin revelar cuál era su destino.

Wild scene in Eado Tonight. A helicopter hit a radio tower. We heard it and saw

It go down. pic.twitter.com/4L3wxgAhok — Sam Elsaadi (@Samtheman_1982) October 21, 2024

«Cuando se haga de día, si ven componentes de la aeronave y demás, asegúrense de no tocarlos, llamen al 911 y dígannos dónde están», declaró, por su parte, Noe Diaz, jefe del Departamento de Policía de la mencionada ciudad texana.

BREAKING: A helicopter crashed into a radio tower near downtown Houston tonight. Here's what the scene looked like just after it happened.

Varios organismos, entre ellos la Administración Federal de Aviación, ya han abierto una investigación para determinar las causas del accidente. De acuerdo con Mario Castillo, concejal del distrito H de Houston, se trata de una aeronave turística privada.