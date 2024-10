Danny Trejo y su mensaje de amor: así es la tierna relación de “Machete” con los perros

En más de una ocasión, el famoso actor ha dejado ver en redes sociales el amor que siente por las mascotas, especialmente los perros

«Machete» compartió un plato de carne con una mascota que asistió a uno de sus restaurantes. (Instagram/officialdannytrejo)

Danny Trejo, actor estadounidense famoso por su papel como el personaje Isador “Machete” Cortez, sorprendió en más de una ocasión a usuarios de redes sociales con su incomparable amor por las mascotas, especialmente los perros.

Muchas veces Trejo, en su cuenta personal de Instagram, ha publicado imágenes y videos conviviendo con perros de todo tipo de razas. Hubo incluso una vez que fue captado en uno de sus restaurantes de tacos dándole un plato de carne a una mascota que acompañaba a su dueño.

Recientemente, el actor participó en una campaña para promover la adopción responsable de los animales de compañía. “Los perros son nuestra responsabilidad, los acercamos a nuestro fuego y domesticamos. Dales una oportunidad y visita tu refugio local hoy”, escribió en dicho post.

El amor de “Machete” por los perros

A lo largo del video, Trejo enfatizó que ama a los perros y que en su hogar duerme con tres de ellos, pues son animales que comparten su “amor incondicional” y aseguró que no existe un cariño que se compare como el que uno de estos animales es capaz de dar.

“Usualmente, un perro abandonado sufre de abuso y puede estar algo asustado, pero dos o tres días después los verás agitar sus colas y es el mejor sentimiento en el mundo”, declaró Trejo sobre “sacar a las mascotas del frío” y llevarlas a un hogar cálido rodeado de amor.

El actor piensa que, como humanidad, le “estamos fallando” a estos animales, pues ve a decenas de perros que deambulan por las calles. Siente también que es “una bendición” poderle dar a alguien, en este caso a los canes callejeros, una segunda oportunidad de vida.

En múltiples ocasiones se ha pronunciado a favor del bienestar de las mascotas. En múltiples ocasiones se ha pronunciado a favor del bienestar de las mascotas.

No sólo son palabras, pues sostiene sus argumentos con acciones, como la vez que compartió un plato de carne asada con un perro que acompañó a su dueño a comer a uno de sus restaurantes.

El video -compartido por Trejo en sus redes sociales- con fecha del 8 de septiembre cuenta con casi 140.000 “me gusta” y poco menos de 1.500 comentarios en los que internautas expresaron su ternura.

Uno de los temas que más mencionaron los seguidores del actor fue el hecho de que enjuagó la carne con agua para retirarle los condimentos que podrían ser dañinos antes de darle a probar al animal.

La triste despedida de Dixie

A finales de junio, Trejo anunció con un desgarrador mensaje en redes sociales que su amada chihuahua Dixie había fallecido. “Sostén a tus bebés fuerte por mí, por favor. Hoy perdí a mi pequeña ‘Dixie Wixie”, escribió.

Muchas personalidades, incluidas celebridades y organizaciones animalistas como People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) expresaron sus condolencias y llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo para el actor durante esta triste etapa.

Al respecto, “Machete” ofreció una entrevista con la revista estadounidense TMZ, donde expresó que la perra tenía 16 años al momento de cruzar el “puente del arcoíris” y la recordó con mucho cariño, pues dijo que nunca olvidará todas las risas y alegría que le proporcionó durante tantos años.

Incluso bromeó al decir que su mascota no dejaba que su tamaño la limitara, pues solía asustar a pitbulls y rottweilers por igual en su hogar. Era la más querida de la casa y a menudo compartía cualquier momento con su padre, sin importar que fuera el desayuno o un merecido descanso en el sofá.

Trejo incluso bromeó al comparar a Dixie con su aclamado personaje “Machete”. Comentó que desde siempre sintió un especial amor por los perros y contó una anécdota de cuando salió de prisión.

Detalló que una de las primeras cosas que le ocurrieron como hombre en libertad fue encontrarse con un perro en la calle, quien saltó directamente a sus brazos y comenzó a lamerlo.