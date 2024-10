De maletines a QR: Diputado Cabezas denuncia coimas para aprobar créditos internacionales

Cabezas cree que los arcistas incurren en ese tipo de prácticas irregulares por la desesperación del gobierno de Luis Arce, porque no saben de dónde sacar recursos económicos para pagar sueldos y aguinaldos.

Fuente: ANF

El diputado evista del Movimiento al Socialismo (MAS) Renán Cabezas denunció que en la Cámara de Diputados se está recurriendo a las “coimas y sobornos” para aprobar los créditos internacionales y aseguró que a plena luz del día se hacen las transferencias por QR (código de respuesta rápida), y que el uso de maletines negros quedó en la historia.

“Yo he visto en el celular de una colega diputada QRs; o sea, ya no son maletines negros, se han modernizado (los sobornos en Diputados). El día de ayer se ha concretado un pacto entre los arcistas, mesistas y camachistas; entre los golpistas y renovadores. Entonces, ya no necesitan de nosotros (para aprobar créditos)”, denunció Cabezas.

El diputado explicó que le mostraron un teléfono celular donde observó mensajes que supuestamente delataron hechos de soborno para aprobar préstamos internacionales. Tras lo ocurrido, contó que su colega Walter Villagra, parlamentario por cuatro gestiones, le comentó que jamás había visto ese tipo de sobornos a plena luz del día.

Cabezas cree que los arcistas incurren en ese tipo de prácticas irregulares por la desesperación del gobierno de Luis Arce, porque no saben de dónde sacar recursos económicos para pagar sueldos y aguinaldos “El crédito de los 75 millones de dólares no todo irá a la luchar contra incendios”, subrayó.

Tras un prolongado debate, la Cámara de Diputados aprobó el contrato de préstamo “Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos Ante Eventos Adversos del Clima para el Estado Plurinacional de Bolivia” con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de hasta $us 75 millones.

El proyecto ya fue remitido para su análisis y aprobación en la Cámara de Senadores. Sin embargo, todavía está pendiente, el crédito la aprobación de $us 250 millones en Diputados, también para hacer frente a los incendios forestales.

