La defensa del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, solicitó este lunes la extinción del proceso por el que es investigado,. tras la denuncia que lo implica en el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

“Estamos interponiendo un incidente de extinción penal, porque es un caso cerrado de diciembre de 2020. El Código Procesal Penal establece en su artículo 29 que, si en un año no se reapertura, peor a cuatro años puede reaperturarse el proceso. Este es un enfoque de fondo que tiene que ver con las razonas por las cuales no puede haber procesamiento”, explicó el abogado Nelson Cox.

Acusación

El jurista indicó que esta causa contra Morales no tiene ningún elemento probatorio y elemento objetivo que «acuse» la comisión del delito. Recordó que este ilícito fue denunciado en 2019 y el 2020 fue cerrado porque no existía una sola prueba en el que podían tener la comprobación de que Evo Morales podía ser imputado o acusado.

“Por eso se ha rechazado este proceso, no hay la víctima y no va a haber la víctima. No hay los elementos constitutivos del tipo penal. En ese momento era de estupro agravado y ahora que están haciendo por trata y tráfico, (pero) tampoco va a haber prueba con la cual tenga que acusar a Evo Morales”.

Cox también lamentó que Fiscalía de Tarija esté criminalizando un entorno familiar, esto a raíz de la detención preventiva del padre de la supuesta víctima. “Son actos absolutamente ilegales, y nosotros no vamos a permitir que el Tribunal de Garantías continúe irrespetando derecho y que la Fiscalía continúe engañando a la población”.

Declaración

Morales debía declarar el jueves, sin embargo, sus abogados indicaron que no estaban dadas las condiciones para que se presente en Tarija. Ante su inasistencia, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, indicó que corresponde emitir la orden de aprehensión en su contra.

El Pacto de Unidad y las organizaciones sociales afines a Morales determinaron el bloqueo de carreteras en todo el país. Esto “en cumplimiento al mandato de la Gran Marcha para Salvar Bolivia a partir del lunes 14 desde las cero horas y para resguardar la libertada, integridad, y el secuestro de Evo Morales”.