Defensa del padre de presunta víctima de Morales cuestiona que «verdaderos responsables» continúen libres

La Paz. – Desde el domingo, Emeterio V.M., padre de la joven presuntamente víctima de trata y tráfico por parte del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales se encuentra recluido, pero hasta el momento no existe un mandamiento de aprehensión contra el exmandatario ni contra la madre de la joven, cuestionó el abogado del sindicado.

Aníbal Cabezas, en contacto con la ANF, observó que en 20 días del inicio de la investigación no se hayan realizado más actuados ni convocado a otras personas para declarar. Advirtió que la fiscalía pretende hacer creer que se está investigando, pero no existen avances.

“A más de 20 días de haberse sustanciado una investigación no se ha recepcionado la declaración informativa de la víctima, resulta que los dos padres están procesados, el papá detenido y una orden de aprehensión contra la mamá, pero contra el actor principal de esta investigación no existe una orden de captura. O sea, se quiere hacer creer que se está investigando, pero en la realidad no se está investigando absolutamente nada”, manifestó

El sindicado fue aprehendido el 11 de octubre en su domicilio, ubicado en el municipio de Yacuiba, porque no se presentó a declarar ante el Ministerio Público y lo trasladaron hasta la ciudad de Tarija. Luego de una audiencia de medidas cautelares fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de Morros Blancos.

En ese sentido, el jurista advirtió que la vida de su cliente corre peligro ante la desaparición de su expareja, su hija y la menor de edad. Espera que las autoridades judiciales actúen con independencia y lleven a cabo una investigación transparente,

“La vida de mi cliente corre riesgo ante la ausencia de su hija, de su exesposa y de su nieta, es necesario que los funcionarios actúen con independencia y que la investigación se desarrolle con transparencia y no bajo la presión política. Es lamentable que el papá de la víctima se encuentre con detención preventiva”, afirmó.

Emeterio V. M., padre de la presunta víctima, fue imputado por el delito de trata y tráfico.

Irregularidades

Por otra parte, el abogado alertó que existen varias irregularidades en el proceso de investigación. Inicialmente, observó que se haya emitido una orden de aprehensión contra su cliente cuando, dos días antes de la captura, solicitó a través de un memorial que sea citado a comparecer en Yacuiba porque no contaba con recursos para trasladarse hasta Tarija.

“Existe una falta de objetividad del Ministerio Público. El 9 de octubre a él lo citan para que pueda prestar su declaración en la ciudad de Tarija y que se traslade desde Yacuiba, es una persona de la tercera edad. Él no pide la suspensión de su declaración, sino que remite un memorial pidiendo a la fiscal que se recepcione su declaración en Yacuiba a través de la cooperación directa”, puntualizó.

A la vez, cuestionó que luego de ser aprehendido el viernes por la mañana lo trasladaron de forma inmediata a Tarija y más tarde se emitió una segunda orden de apremio, bajo el argumento de que se presentará una imputación.

“El viernes en la mañana lo notifican con una orden de aprehensión y lo trasladan a Tarija y lo tienen así todo el día, sin tomar en cuenta que esa orden de aprehensión solo era con el objetivo de que declare. Más tarde emiten una nueva orden de aprehensión, lamentablemente presentan una imputación a las cuatro de la tarde del sábado, existe una demora en ese proceso”, explicó.

A la vez, dijo que se presentó un recurso de apelación para que su cliente se defienda en libertad, alegó que no existen elementos de convicción para implicarlo en ese caso porque desde el 2003 no vivía con la presunta víctima.

