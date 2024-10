Defensa pidió la libertad del padre de la supuesta víctima del caso Evo

La defensa del detenido preventivamente planteó la acción de libertad, más si ni los documentos ni la apelación fueron remitidos a la Sala Penal, según el abogado, Anibal Cabezas.

La defensa, a través del abogado, Anibal Cabezas, pidió la libertad del padre de la supuesta víctima del caso Evo. Actualmente está detenido preventivamente en la cárcel de Morros Blancos después de ser detenido en Yacuiba.

“Con esta Acción de Libertad lo que nosotros pretendemos es que sea resuelto lo antes posible el recurso de apelación incidental”, declaró el abogado al revelar que ni los documentos ni el recurso de apelación fueron remitidos ante la Sala Penal correspondiente.

El abogado además hizo un llamado a las autoridades judiciales a obrar con la debida responsabilidad, todos los funcionarios, no solo judiciales están sujetos a responsabilidad, porque al sindicar a una persona de presunto delito, pueden incurrir también en delitos.

Aseguró que por eso serán drásticos este lunes con la revisión que harán del cuaderno de antecedentes, una vencido el plazo de reserva del caso, porque si la Fiscalía habría actuado con diligencia, probablemente el padre de la supuesta víctima, no estaría detenido.

Tampoco en la posible aprehensión de la madre, hubiera clarificado el hecho, dijo el abogado al aclarar que actuar con diligencia, era primero entrevistar a la supuesta víctima para que en base a eso asuma sus acciones de manera mucho más objetiva.

“Ha mantenido o no la relación con el ex Mandatario, ha existido o no un hijo producto de esa relación, y por sobre todo, los padres han inducido, han favorecido, le han incitado a mantener esta relación, sí o no”, remarcó al añadir que todo eso derivó en la situación actual.

Según el abogado no hay declaración de la víctima, el 2019 se le inicia un proceso similar al ex Mandatario y se rechaza la causa porque no había declaración de la víctima, ahora se repite el mismo escenario y actualmente no se sabe su paradero ni de su mamá.

“Y por sobre todo, de una menor de edad, que es hija de la supuesta víctima, qué acciones estará tomando el Ministerio Público”, cuestionó Cabezas al añadir el supuesto secuestro de la supuesta víctima, qué acciones estará tomando la Fiscalía.

El abogado también dijo que hay un audio de la supuesta víctima, por las redes sociales, donde refiere a varias personas con nombres y apellidos y si la Fiscalía ha llamado a esas personas para declarar, porque nombró a funcionarios público y policías.

Negligencia investigativa

Para el abogado, si la Fiscalía no profundizó la investigación sobre los nombrados en el audio de la supuesta víctima, muestra que hubo negligencia investigativa y eso puede decantar en procesos disciplinarios de los fiscales por no investigar.

Cabezas advirtió que este tipo de proceso puede recaer incluso en la Fiscal departamental porque tiene la obligación de efectuar la supervisión de este hecho investigativo. El abogado insiste en que sin esos elementos no ameritaba la detención de su defendido.