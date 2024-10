Defensor del Pueblo: paralización de elecciones judiciales profundiza fragilidad institucional democrática

Fuente: UCOM/DPB

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, manifestó su profunda preocupación por la suspensión del proceso de elecciones judiciales en el país, tras que la Sala Constitucional de Pando concediera la tutela a la ciudadana María Esther Caero, candidata para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por ese departamento.

“Preocupa la profundización de la fragilidad institucional democrática en el país ante el riesgo de una nueva paralización del proceso de elecciones judiciales. (…)”, expresó la autoridad a través de sus redes sociales.

A través de medios de comunicación se conoció que la Sala Constitucional de Pando dio curso a un recurso interpuesto por una de las candidatas al TSE y dispuso declarar desierta la convocatoria para este alto tribunal, debido a que, para la conformación de las listas, no se cumplieron con los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial; el Tribunal Supremo Electoral no se ha pronunciado aún al respecto.

En su publicación, el Defensor del Pueblo señala que “no se debe limitar el derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades”, y que, “la prolongación indefinida de funciones de las autoridades judiciales, puede orillar a salidas no democráticas”.

Finalmente, Callisaya apunta a que en este escenario, “corresponde a las autoridades dar un mensaje correcto a la población con celeridad”.