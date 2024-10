Estas personas, entre hombres y mujeres, fueron acusadas de participar en el ataque a los efectivos policiales que intentaban desbloquear la ruta. Fueron sorprendidos con dinamita y otros explosivos, lo cual dejó heridos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La audiencia se instaló en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo, la cual luego de varias horas, concluyó con un resultado favorable para los acusados.

“Nos han dado medidas sustitutivas, tienen que presentarse cada 15 días, tienen que pagar la suma de mil bolivianos, cada uno de ellos, también, obviamente, se van a arraigar a través de Migración”, manifestó el abogado de los aprehendidos.

Sin embargo, pese a la determinación, la defensa de los acusados aseguró que apelarán la decisión, ya que les parece injusto, debido a que sus clientes -según su versión- no cometieron ningún delito.

“Pero de todas formas se ha planteado una apelación, porque no nos parece correcto, se ha demostrado que ellos tienen elementos arraigadores naturales como familia, domicilio y trabajo que no han sido adecuadamente valorados por el juez. Pero a pesar de ello van a gozar de la libertad, en este momento los 37 hermanos y hermanas están saliendo y se les va a devolver también los objetos personales que no han sido secuestrados”, agregó.

Sin embargo, otras 10 personas continúan siendo juzgadas, ya que estos fueron apartados de las otras 37 personas debido a que son acusados de ser los cabecillas de las movilizaciones que se cumplen en este sector.

La audiencia de estos bloqueadores continuaba hasta pasadas las 06:15 de este lunes, por lo que se espera conocer la determinación en las próximas horas.