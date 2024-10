Del golpe a la marcha: los fakes ganan en la guerra digital del MAS

Fuente: Erbol

Liliana Carrillo V. – David Ovando

En la guerra interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) ganan las mentiras. Erbol rastreó y analizó 50 cuentas digitales tanto de “arcistas” como de “evistas” en Facebook, X y TikTok y evidenció que los fakes tienen más interacciones (70%) que los hechos reales (30%). El intento de “golpe” contra Arce y la marcha “para salvar Bolivia” de Evo son los temas que atizan la guerra interna que también recurre a las falsas encuestas.

La guerra interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene sus propios hitos. Entre “intento de golpe de Estado” del pasado 26 de junio hasta la marcha “para salvar Bolivia” del 23 de septiembre, la pugna entre evistas y arcistas se ha intensificado en las redes sociales diseminando “fakes” de ataque dirigidos a Evo Morales y Luis Arce, los líderes de ambos bandos, que han tenido más interacciones que los hechos.

Ese es el resultado del rastreo y análisis que realizó Erbol de 50 cuentas tanto de la facción evista (32) como de la arcista (18) en Facebook, X y TikTok. La verificación se realizó entre los meses mayo y septiembre de 2024. Del total, 41 emitieron al menos una vez información falsa o engañosa y, en general, los “fakes” tuvieron más interacciones (70%) que los hechos reales (30%).

La diseminación de información falsa o engañosa no es nueva en la política. Lo novedoso en la pugna interna del MAS son las estrategias de diseminación de “fakes” en redes sociales, especialmente en TikTok.

“La batalla mediática digital no solamente está en tener un ejército de bots, de trols o de guerreros digitales, sino que ahora se apela también a las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial. Entonces, ya se ha entrado en un territorio mucho más complejo porque los límites entre lo verdadero y lo falso se han desdibujado. Si bien las verificadoras pueden salir y decir esta noticia o este video es falso, ya ha quedado un mensaje. Y la gente ya no busca la verdad, la gente busca tener la razón, y se aferra a los argumentos que refuercen su posición”, sostiene Marcelo Durán V., experto en tecnología de la información.

Las mentiras del “golpe”

El supuesto intento de golpe de Estado al gobierno de Luis Arce ha sido uno de los hechos decisivos en la pugna interna, que lejos de unir al MAS ha ahondado su ruptura. El miércoles 26 de junio, a plena luz del día, el entonces comandante del Ejército Juan José Zúñiga derrumbó con una tanqueta la puerta del Palacio Quemado, donde estaban el presidente Arce y sus ministros. Hubo cruce de palabras y llamados de defensa a la población.

El presidente nombró una nueva cúpula militar y los militares se replegaron. Dos horas después, Zúñiga estaba preso junto a una veintena de militares y civiles y Arce celebraba el fracaso de la intentona ante una multitud reunida en la Plaza Murillo. Al momento de su captura, Zúñiga acusó a Arce ante las cámaras de haber dado un «autogolpe» para aumentar su popularidad.

Militares en plaza Murillo, el 26 de junio de 2024. Foto; Erbol

Evo Morales pasó de celebrar el fracaso del “golpe” a acusar a Arce de haber mentido al mundo con un «autogolpe». «Lucho faltó el respeto a la verdad, nos engañó, mintió. No sólo al pueblo boliviano sino al mundo entero», dijo en su cuenta de X.

«Evo Morales, ¡no te equivoques más! (…) ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido!», le respondió Arce en la misma plataforma.

A raíz de este hecho, que aún es investigado por la justicia, los desinformantes han encontrado un caldo de cultivo para generar información falsa y engañosa. Por ejemplo, la cuenta El Divulgador Boliviano en Facebook publicó una cita atribuida a Filemón Escobar que decía: “Me huele a un autogolpe, los siniestros del MAS son capaces de todo. ¿Qué hacían militares venezolanos en Bolivia?”. Era falso, ya que el dirigente político falleció hace años. Ese fue uno de muchos “fakes” que apuntaban a instalar el discurso de “autogolpe”.

En esa misma línea, la cuenta Aldo Martínez en Facebook, que suele difundir desinformación, publicó una foto del general Juan José Zúñiga, protagonista del golpe fallido, con el siguiente texto: “El presidente me dijo: es necesario preparar un autogolpe para mejorar mi popularidad, serás premiado con mucha plata, luego te vas a Cancún”. Era falso.

Otros desinformantes fraguaron fuentes externas. La cuenta en Facebook con el nombre de Ramiro Sánchezpublicó una foto de la canciller argentina Diana Mondino con el siguiente texto falso: “Lo de Bolivia en un principio nos preocupó, luego supimos que todo era un show, una puesta en escena”. Asimismo, la cuenta del TikTok @riesgo40publicó una cita falsa atribuida al presidente de El Salvador. El texto decía: “El fallido autogolpe de Bolivia liderado por Evo Morales y su títere Luis Arce no es más que una payasada nada creíble”.

La cuenta Resistencia Potosina, partidaria del evismo, compartió una publicación falsa atribuida al medio argentino Infobae con el título: “Tras el autogolpe de Arce se dispara el dólar blue en Bolivia”. Mientras tanto, se popularizaba el “fake” de que el presidente Luis Arce planeaba escapar de Bolivia en un avión Hércules. Falso.

En cuanto a contenido engañoso sobre el tema, la cuenta de Facebook Marcelo Ríos NTpublicó una foto-cita atribuida a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que indicaba: “Convocamos al embajador en Argentina y a la cónsul Lidia Patty para expresar nuestro rechazo a las declaraciones de Javier Milei”. En realidad, la ministra aseguró que no se permitirá ningún intento de desestabilización ni de ruptura del orden constitucional. No mencionó a Patty, pero sí convocó al embajador de Argentina en Bolivia.

También engañosa fue la publicación que hizo la cuenta @achu45 de TikTok de un contenido atribuido a Unitel que citaba a Zúñiga con el siguiente texto: “Arce traiciona, el acuerdo que teníamos era darle apoyo de un golpe simulado para subirle su popularidad, ahora temo por mi familia y mi equipo de trabajo”. Pero el canal de televisión no publicó ese contenido.

Para el politólogo Ludwing Valverde, el supuesto intento de golpe militar que evidenció la ruptura dentro del MAS solo aumentó la incertidumbre ciudadana respecto al papel del Gobierno. “Evo ha querido posicionarse con el tema de la defensa de la democracia, pero no conozco ningún estudio que sostenga que su posición a raíz del golpe de Estado efectivamente lo haya beneficiado. Tampoco ha beneficiado al presidente que no ha podido repuntar su imagen. Los ataques mediáticos del propio MAS han despertado susceptibilidad en la población. Arce Catacora no ha podido contentar una opinión pública desconfiada”, analiza.

Fakes que circularon en redes sociales sobre el intento de “golpe”

Marcha “por la vida/ por la muerte”

El último hito en la pelea interna del MAS fue la autodenominada “Marcha para salvar Bolivia”.Liderada por Evo Morales, la movilización exigía que Luis Arce dé soluciones a la crisis económica y que el expresidente sea habilitado como candidato para las elecciones de 2025, pese a tener una prohibición constitucional. El actual mandatario llamó a Morales al diálogo, que nunca se concretó, después de declarar que “no es el títere de Evo”.

La marcha llegó a La Paz el lunes 23 de septiembre a La Paz, después de algunos choques violentos entre ambos bandos que fueron intensos en las redes sociales. Allí, la movilización bautizada “para la vida” por los evistas fue denominada “para la muerte” por los arcistas.

Morales junto a Andrónico Rodríguez en el ingreso de su marcha a La Paz. Foto: Erbol

También fue motivo de “fakes”. Por ejemplo, la cuenta @taniajhuditninayapura de TikTok publicó, el día que la marcha evista ingresó a La Paz, un video en el aparentemente que se ve al presidente Luis Arce Catacora anunciando su renuncia. “He decidido presentar mi renuncia a la presidencia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional porque quiero paz para Bolivia, no más como Evo. Presento mi renuncia al cargo, pero no es para que asuma el presidente del Senado, sino el presidente del Tribunal Supremo de Justicia para que convoque a elección”, se escucha en elvideo que fue creado con inteligencia artificial. Este “fake” alcanzó más de 100 mil interacciones en un día.

En grupos de WhatsApp circuló una publicación atribuida al exgerente de Mi Teleférico, César Dockweiler, una supuesta amenaza: «Si el alcalde Iván Arias no permite el ingreso de la marcha al centro de La Paz, pasará lo mismo que en Senkata y El Pedregal (…)”. Esa afirmación era tan falsa como la imagen que mostraba un mandamiento de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales “por la comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento indebido”.

Otra información falsa distribuida por WhatsApp y Facebook fue un comunicado a nombre de cuatro organizaciones gremiales de la prensa que supuestamente denunciaban que los marchistas de Morales habrían acorralado, insultado y atacado con piedras a periodistas de diversos medios de comunicación que hacían la cobertura (1). Ese contenido fue engañoso pues, aunque hubo denuncias puntuales, ninguna institución citada se pronunció oficialmente sobre el tema.

Fakes que circularon en redes sociales sobre la marcha evista

Falsas encuestas

Mientras se acerca el fin del plazo para la inscripción de candidaturas, los desinformadores desenfundan una nueva arma: encuestas falsas. El 21 de septiembre, la radio evista Kawsachun Cocapublicó una encuesta, atribuida a la empresa privada Demotáctica y al empresario Raúl Garafulic, que da a Evo Molares 25% de intención de voto y lo coloca en primer lugar en miras a las elecciones de 2025.

Garafulic, ex presidente del directorio del desaparecido periódico Página Siete que es procesado por sus extrabajadores por incumplimiento de pagos de sueldos y beneficios sociales, negó haber realizado esa encuesta. “Ante una noticia publicada el pasado fin de semana por la Radio Kawsachun Coca, en la que el expresidente Evo Morales habla sobre una supuesta ‘encuesta privada (por pago) ofrecida por’ mi persona y elaborada por la empresa Demotáctica, aclaró que la información es falsa”, sostuvo mediante un comunicado publicado en Brújula Digital.

Un día antes, el 20 de septiembre, la cuenta de TikTok “StadisticsTheWorldChoose” publicó resultados de una supuesta encuesta que coloca al expresidente Evo Morales en primer lugar en intención de voto con 18%. Sin embargo, la empresa citada no existe, según publicó Chequea Bolivia. La información es falsa.

Dos encuestas falsas que se publicaron en redes sociales

Para el experto Marcelo Durán, los “fakes” son globos de ensayo digital en la pelea entre arcistas y evistas que, como se ha visto, amenaza con enfrentamientos físicos en las calles. “Creo que los bolivianos estamos en una clase histórica de la crisis interna de un partido político que fue hegemónico. Es la figura de la serpiente que se está mordiendo la cola porque a vista de los usuarios de redes en general, ambos bandos están codificados bajo el mismo partido. Entonces, el daño que le hacen al otro es el daño que se hacen a sí mismos; pero en política todo es válido. Ahora hay dos jugadores en un territorio en el que Evo tiene mucha experiencia y que el equipo de Arce no está logrando revertir”, analiza.

*Esta investigación fue realizadapor Erbol en alianza con el CAPIR(Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente de la Región).