Desprotección infantil en las cárceles de Bolivia: más de 145 niños enfrentan graves violaciones a sus derechos básicos

Un informe afirma que muchos niños menores de seis años sufren por falta de alimentación y atención médica adecuada dentro del sistema penitenciario boliviano.

Más de 145 niños menores de 6 años viven en condiciones precarias dentro de las cárceles de Bolivia junto a sus madres, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo. A pesar de que desde 2018 se prohíbe que adolescentes hasta 17 años permanezcan en prisión con sus padres, continúan graves vulneraciones a sus derechos básicos, como el acceso a una alimentación adecuada y atención médica especializada.

La situación se agrava en un contexto donde la población penitenciaria ha aumentado un 50% en los últimos 4 años, mientras que el presupuesto carcelario ha disminuido en un 15%.

Condiciones de alimentación

Hasta 2023, había 145 niños hasta 6 años que vivían en prisión con sus madres. Uno de los derechos que la entidad detectó como no cumplido es el de tener una alimentación adecuada. Cada recluso en Bolivia recibe a diario 8 bolivianos, poco más de 1 dólar, y las mujeres con hijos deben hacer que ese dinero alcance para alimentar a sus pequeños, lo que preocupa a la Defensoría.

Juan Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, mencionó que los estándares internacionales establecen la obligación del Estado de proteger y garantizar alimentación diferenciada para los niños, pero eso no ocurre. La Defensoría recogió testimonios de mujeres con niños recién nacidos que no pueden acceder a alimentos adecuados, ya que la comida disponible en prisión no está diseñada para pequeños de esas edades.

Falta de atención médica

La situación en cuanto a la salud es similar, pues en los penales no hay presencia de especialistas en pediatría. También es preocupante la educación y el desarrollo integral de los menores. Ledezma citó como uno de los pocos buenos ejemplos a la cárcel San Sebastián, en Cochabamba, donde, mediante el apoyo de una ONG, los niños salen del penal tras desayunar para estudiar junto a menores que no están en la misma situación y luego regresan a la cárcel para dormir.

Según la Defensoría, en 2019 había 18,208 reclusos y en 2023 la población llegó a 28,838, lo que representa un incremento casi del 50%. En el mismo periodo, el presupuesto carcelario disminuyó en un 15%. Hasta junio de 2024, había 2,150 mujeres, un 12.5% más que las 1,871 registradas hasta noviembre de 2023.

Problemas de hacinamiento

Un problema en Bolivia es la excesiva aplicación de la detención preventiva, lo que deriva en el hacinamiento carcelario. Ante esto, Ledezma consideró que sería necesario proporcionar a las reclusas las condiciones para generar sus propios ingresos. En el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes en La Paz, mediante convenios con una ONG, las mujeres tienen iniciativas para la venta de tejidos y servicios.

Iniciativas educativas

En cuanto a la educación, la Defensoría impulsa la replicación del modelo de San Sebastián en otras regiones para que los menores tengan un desarrollo integral. También es necesario que las prisiones cuenten con ambientes específicos para las reclusas que acaban de dar a luz y promover convenios con hospitales para que los menores reciban atención pediátrica al menos una vez al año.

Ledezma recordó que hubo casos de padres que prostituían a sus hijas en las cárceles y que se emitió una disposición que ahora solo permite la presencia de niños de 0 a 6 años en las prisiones de mujeres. «Si bien esto es un avance, todavía queda mucho por hacer para garantizar el derecho de los niños», concluyó Ledezma.

Fotografía del 1 de octubre de 2024 del coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Juan Ledezma, durante una entrevista con EFE en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Fuente: EFE